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DB Schenker Arkas platform trafiğini birleştiriyor

DB Schenker’in Türkiye bacağı olan DB Schenker Arkas, Budapeşte’de bulunan DB Schenker platformu ile trafiğini gidiş gelişte swap body kullanımı ile genişletiyor. 14 ülkenin doğrudan dahil olduğu platform, 2014 yılından bu yana 30’dan fazla ülkeyi birbirine bağlamaktadır.

DB Schenker Arkas platform trafiğini birleştiriyor

DB Schenker’in Türkiye bacağı olan DB Schenker Arkas, Budapeşte’de bulunan DB Schenker platformu ile trafiğini gidiş gelişte swap body kullanımı ile genişletiyor. 14 ülkenin doğrudan dahil olduğu platform, 2014 yılından bu yana 30’dan fazla ülkeyi birbirine bağlamaktadır.

20 Aralık 2018 Perşembe 14:34
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DB Schenker Arkas platform trafiğini birleştiriyor

DB Schenker Arkas, bu başarılı konseptin bir parçasıdır ve hacminin önemli bir bölümünü platform aracılığıyla yönlendirmektedir. Bu şekilde daha sık çıkışlar sunuluyor ve geniş bir ağ sayesinde tüm gönderilerin şirket tarafından kontrol  altında olmasıyla beraber güvenli bir taşıma ve takip sağlanıyor.

Platform işi için DB Schenker Arkas, Türkiye'den Budapeşte'ye ve aynı şekilde Budapeşte’den Türkiye’ye swap body kullanımını başlatmıştır. Uluslararası trafik için çift katlı ekipman, daha verimli bir üretim sağlamakta.  Parsiyel yükler, depolarda elleçleme gerektirmeden taşınabiliyor.

Parsiyel yüklerin konsolide edilme olasılığı desteklenmektedir. Çekici ve dorse ayrı olarak kullanılabilir ve hızlı bir şekilde değiştirilebilir, bu da ortaklara ve müşterilere karşı daha fazla esneklik sağlar. Swap body yüklenmesi veya boşaltılması esnasında çekici, farklı nakliyeleri gerçekleştirebilir. Kamyonların daha az bekleme süreleri nedeniyle, daha az sayıda kamyon ve dolayısıyla daha az emisyonla üretim yapılabilir.

Haftada üç çıkış ile DB Schenker Arkas, şu anda İstanbul bölgesinde ve bir sonraki aşamada Bursa, İzmir, Ankara ve Mersin'de müşterileri için özel bir hizmet sunmaktadır. Avantajı ise Budapeşte'deki merkezi dağıtım noktası üzerinden Avrupa`da geniş bir ağa ulaşmaktır.

2019'un ilk çeyreğinde, swap body ekipman kullanımı Almanya trafiğinde de devreye alınacak. Bunu, yurt içi ağı genişletilmesini desteklemek için Türkiye içindeki yurt içi ana hatlar üzerinde swap body kullanımı takip edecektir.

Avrupa genelinde 430 kara taşımacılığı şubesi ile DB Schenker'in kara taşımacılığı ürünleri ve hizmetleri geniş bir ağı kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler:
Db SchenkerArkas
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