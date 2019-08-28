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CTU Kod Eğitici Eğitimi, Türk Loydu evsahipliğinde gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Loydu’nun “Yük Taşıma Birimlerinin Paketlenmesi için Uygulama Kodu (CTU Kod)” Eğiticilerin Eğitimi Semineri gerçekleştirildi. 23-25 Ağustos 2019 tarihleri arasında Tuzla Double Tree Hilton Oteli’nde yapılan eğitim yoğun ilgi gördü.

CTU Kod Eğitici Eğitimi, Türk Loydu evsahipliğinde gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Loydu’nun “Yük Taşıma Birimlerinin Paketlenmesi için Uygulama Kodu (CTU Kod)” Eğiticilerin Eğitimi Semineri gerçekleştirildi. 23-25 Ağustos 2019 tarihleri arasında Tuzla Double Tree Hilton Oteli’nde yapılan eğitim yoğun ilgi gördü.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:02
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CTU Kod Eğitici Eğitimi, Türk Loydu evsahipliğinde gerçekleştirildi

IMDG Kod Eğitim Seminerlerine İlişkin Yönerge çerçevesinde gerek eğitim kuruluşlarının, gerekse kendi eğitimlerini veren kıyı tesislerinin CTU Kod eğitmeni ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen eğitim 3 günlük bir süreçte tamamlandı.

23 Ağustos 2019’da başlayan eğitimin açılışı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü Sn. Cem Murat Yıldırım ve Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Sn. Lütfü Savaşkan tarafından yapıldı.

Eğitimde teorik anlatımın yanı sıra uygulamaya dönük hesaplamalar da önemli bir yer tuttu. Eğitimin ikinci günü, eğitim programı kapsamında Körfez/Kocaeli’de bulunan Evyapport Konteyner Limanı ziyaret edilerek, liman konteyner yükleme ve sevk sahasındaki uygulamalar üzerinden ele alınan örnekler incelendi ve CTU Kod Eğitimi kapsamında sunulan konular irdelendi.

Eğitime IMDG Kod kapsamında kendi personeline eğitim semineri düzenlemek üzere yetkilendirilmiş liman işletici kuruluşlar ile IMDG Kod kapsamında tehlikeli madde taşımacılığına yönelik eğitim semineri düzenlemek üzere yetkilendirilmiş kuruluşlarda görev yapan ve IMDG Kod eğiticisi olma şartlarını sağlayanlardan ve İdareden olmak üzere 28 kişi katıldı. Eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavındaki başarı durumuna bağlı olarak katılımcılar, CTU Kod Eğiticisi sertifikası almaya hak kazandılar.

Hem teorik hem de uygulamaya dönük yanlarıyla bu eğitimle, ülkemizin taşımacılık ve lojistik sektörüne önemli bir katkı sağlanması hedeflenmiştir. Eğitim sonunda katılımcılar, başta Türk Loydu ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü olmak üzere, eğitim programı kapsamında CTU Kod uygulamalarını görme imkânı sağlayan Evyapport Konteyner Terminali’ne çok değerli işbirlikleri için teşekkür ettiler.

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