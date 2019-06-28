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Continental’den Side tur kaptanlarına lastik eğitimi

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, kurumsal sosyal sorumluluk misyonuyla işbirliği yaptığı firma ve kurumlara lastik eğitimleri vermeye devam ediyor. Antalya’da Side Tur kaptan sürücüleriyle bir araya gelen Continental Türkiye ekibi, otobüs kaptanlarına kapsamlı bir lastik ve sürüş güvenliği eğitimi verdi.  

Continental’den Side tur kaptanlarına lastik eğitimi

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, kurumsal sosyal sorumluluk misyonuyla işbirliği yaptığı firma ve kurumlara lastik eğitimleri vermeye devam ediyor. Antalya’da Side Tur kaptan sürücüleriyle bir araya gelen Continental Türkiye ekibi, otobüs kaptanlarına kapsamlı bir lastik ve sürüş güvenliği eğitimi verdi.  

28 Haziran 2019 Cuma 12:12
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Continental’den Side tur kaptanlarına lastik eğitimi

Kurumsal sosyal sorumluluk misyonuyla lastik ve sürüş güvenliği eğitimlerine devam eden Continental Türkiye, Antalya’da araç filosuylada hizmet veren Side Tur’un sürücüleriyle buluştu. 2 gün süren eğitimlere 120 sürücü katıldı.  Side Tur kaptanlarına lastikle ilgili bilinmesi gerekenleri aktaran Continental Türkiye ekibi, eğitimde ayrıca sürüş güvenliği konusunda da önemli bilgiler paylaştı. Eğitime katılan tüm sürücülerin lastik ve lastiklerin verimli kullanımına ilişkin farkındalığı, Continental Türkiye eğitim uzmanlarının da takdirini topladı.

Continental lastik ve otomotiv teknolojisindeki uzmanlığıyla, insana ve çevreye verdiği değeri eğitimler ile destekliyor. Eğitimlerin en büyük amacı, alanında uzman ekipler tarafından Continental’in bilgi ve deneyimini daha fazla sayıda kişiye ulaştırmak. Continental Türkiye, iş ortaklarıyla birlikte yürüttüğü eğitimlerine hız kesmeden devam edecek.

Son Güncelleme: 28.06.2019 13:17
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