Continental Akıllı Kapı Sistemiyle CES 2019 İnovasyon Ödülü’nü aldı

Teknoloji şirketi Continental, akıllı araç kapıları çözümleri ile güvenlik ve rahatlık ilişkisini optimize ediyor. Otomatik sürüş için de gerekli bir fonksiyon olan Akıllı Otomatik Kapı Sistemi sayesinde yolcular operatör veya kapı kolu olmadan da araca rahatça inip binebiliyor. Continental'in Akıllı Kapı Sistemi tüm bu gelişmiş fonksiyonları sayesinde, Araç Zekâsı ve Kendi Kendine Sürüş Teknolojisi kategorisinde CES 2019 İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü.

İnovasyon Ödülü güvenli ve rahat mobiliteye sağlanan önemli katkıyı ödüllendiriyor

Aldıkları ödülü değerlendiren Continental Gövde ve Güvenlik Birimi Başkanı Johann Hiebl, "CES İnovasyon Ödülü, geliştirici ekibimiz için hem onay hem de teşvik niteliğinde. Sonuç olarak, çözümlerimizle sürücülerimizin ve trafikteki herkesin rahatlığını ve güvenliğini artırmaya devam etmek istiyoruz" diyor. Ziyaretçilerin Continental'in ileri kapı teknolojisinin tüm fonksiyonlarını denemesi için geliştiriciler, Las Vegas'ta düzenlenecek dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından CES Fuarı’nda iki farklı akıllı kapı sistemine sahip interaktif bir demo araç tasarlıyor.

Akıllı otomatik kapı kullanıcının rahatlığını artırıyor

Elektronik kapı kontrol fonksiyonuyla Continental, araç kapılarının otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlıyor ve sıkışmaya karşı özel korumasıyla yolcuların parmaklarının, ellerinin veya eşyalarının ezilmesini engelliyor. Continental Gövde ve Güvenlik Birimi Başkanı Johann Hiebl, "Pasif başlatma ve giriş sistemimiz (PASE) ile bağlantısı sayesinde araç kapıları doğru zamanda otomatik ve temassız olarak açılır. Ayrıca kullanıcıyı tanır ve doğru taraftan açılır.” diyerek sistemin farkını özetliyor.

Akıllı otomatik kapı, entegre statik engel tespit sistemi ile sürekli bağlantı kuruyor. Sensörlerin sabit bir engel tespit etmesi halinde, akıllı kapı açılma işlemini otomatik olarak durduruyor. Asistan modunda, sistem gereken fiziksel efor miktarını azaltarak ve açma açısını ayarlayarak kapının çalışmasını kolaylaştırıyor. Bu, araç yokuş çıkarken rahatlığı artırıyor. Böylece, kapı çarparak kapanmıyor ve yokuş yukarı pozisyonda ilave fiziksel güç gerekmeden asistan fonksiyonu ile açılıp kapanabiliyor. Böylece çocuk ve yaşlılar araç kapılarını daha kolay açıp kapatabiliyor. Ayarlanabilir kapı hızı, çarpmaya karşı koruma gibi isteğe bağlı fonksiyonlar rahatlığı artırırken, kapı ve şasi mekanizmalarındaki basıncı da azaltabiliyor.

Akıllı kapı fren sistemi yolcuları ve diğer sürücüleri korur

Sistemin bir diğer özelliği de, sürekli değişen kapı aralığı açısı. Akıllı kapı, hiçbir yere takılmadan her konumda düzgün açılmayı destekliyor. Bununla birlikte kapı, herhangi bir pozisyonda akıllı kontrol sistemi tarafından güvenli bir şekilde durdurulabiliyor. Ayrıca statik engel algılama sayesinde sistem, bir engelin tespit edilmesi halinde araç kapısını açma işlemini derhal durdurarak, olası bir çarpışmayı da güvenilir bir şekilde önlüyor.

Hiebl, "Akıllı araç kapımız sayesinde sıkışan parmaklar ve darbe alan kapılar artık tarihe karışacak" diyor. Farklı teknolojilerin geliştirilmesinde iş ortakları ve paydaşlardan oluşan network de önemli bir başarı faktörü. Hiebl, "Sistem entegrasyonu ve akıllı kapı kontrolü alanındaki teknik bilgimiz ile ortaklarımızın mekanik bileşenlerinin bir araya gelmesi, akıllı araç kapısını hayata geçirmemizi sağladı” diye ekliyor ve "Warren Industries, Stabilus ve Inteva gibi şirketler, uzmanlıklarıyla bize geliştirme aşamasında önemli girdi sağlıyorlar.”diyor.

Continental hakkında:

Continental, insanların ve ürünlerinin sürdürülebilir ve bağlantılı hareketliliği için öncü teknolojiler ve hizmetler geliştiriyor. 1871'de kurulan teknoloji şirketi; araçlar, makineler, trafik ve ulaşım için güvenli, verimli, akıllı ve ekonomik çözümler sunuyor. 2017 yılında 44 milyar Euro'luk ciro gerçekleştiren Continental, 60 ülkede 243 binden fazla çalışanı istihdam ediyor.

Lastik bölümü hakkında:

Continental Lastik Bölümü, dünya çapında 24 üretim ve geliştirme merkezine sahiptir. Yaklaşık 54 bin çalışanıyla lider lastik üreticilerinden biri olan bu bölüm 2017 yılında 11,3 milyar Euro'luk satış gerçekleştirdi. Continental, lastik üretiminde teknoloji liderleri arasında yer alıyor ve binek otomobiller, ticari araçlar ve iki tekerlekli araçlar için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Ar-Ge'ye yapılan sürekli yatırım sayesinde Continental; güvenli, uygun maliyetli ve ekolojik açıdan verimli bir hareketliliğe büyük katkı sağlamaktadır. Lastik bölümünün portföyü, lastik ticareti ve filo uygulamaları için servisler ile ticari araç lastikleri için dijital yönetim sistemlerini içerir.

Otomobil ve Ticari Araç Lastiği bölümü

Dünya çapında en büyük kamyon, otobüs ve endüstriyel lastik üreticilerinden biri olan Continental, sürekli gelişen ve büyüyen geniş ürün yelpazesi, hizmetleri ve çözümleri ile faaliyet göstermektedir.