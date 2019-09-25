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Borusan Lojistik eTA Platformu, Avrupa'nın 3.cü büyüğü oldu

Türkiye’nin ilk ve tek Dijital Lojistik Platformu “Borusan Lojistik I eTA”, 2019 yılının ilk 8 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 5 kat büyüyerek, Avrupa’nın 3. büyük lojistik platformu haline geldi ve 156 bin kayıtlı kamyon sayısı ile müşterisinin en güvenilir yol arkadaşı oldu.

Borusan Lojistik eTA Platformu, Avrupa'nın 3.cü büyüğü oldu

Türkiye’nin ilk ve tek Dijital Lojistik Platformu “Borusan Lojistik I eTA”, 2019 yılının ilk 8 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 5 kat büyüyerek, Avrupa’nın 3. büyük lojistik platformu haline geldi ve 156 bin kayıtlı kamyon sayısı ile müşterisinin en güvenilir yol arkadaşı oldu.

25 Eylül 2019 Çarşamba 14:40
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Borusan Lojistik eTA Platformu, Avrupa'nın 3.cü büyüğü oldu

Gelişen teknolojilerin ve eğilimlerin sonucu olarak, tüketici alışkanlıklarının ve iş yapma biçimlerinin değiştiği bir dünyada her geçen gün dijital platformların toplam ticaretten aldıkları pay artmakta. TUBİSAD verileri; son 3 yılda Türkiye’deki e-ticaret sektörünün her yıl ortalama %41 büyüdüğünü ve Türkiye’deki tüketicilerin %67’sinin en az bir kez online alışveriş yaptığını gösteriyor.

Bu dönüşümün, B2B dünyasında da etkili olacağını öngören Borusan Lojistik 2011 yılında Ar-Ge merkezini kurarak dijital platform tasarımını başlattı ve lojistik alanındaki uzmanlığını, dijital teknoloji yatırımları ile birleştirerek kendi mühendisleri ile eTA’yı geliştirdi.

Yapılan araştırmalar, Türkiye lojistik sektörü paydaşlarının iş süreçlerini kendi köşesinde yalnızlık ve endişe içinde yönettiğini gösteriyor. Aynı gemide olan müşteri, şoför ve lojistik yetkilisi arasında entegre bir süreç yönetimi olmadığı için paydaşların memnuniyeti ve sektörün verimliliği düşüyor.

Borusan Lojistik Genel Müdürü Mehmet Kalay, eTA’nın bu endişeleri nasıl giderdiğini şöyle açıkladı:

“Lojistik sektöründeki paydaşların endişelerinin çözümü, sektörü daha dijital, daha entegre ve daha insan odaklı bir hale getirmekten geçiyor. Müşteri, kamyoncu ve lojistik firmalarından oluşan tüm paydaşları bir dijital platformda buluşturduğunuz zaman, problemlerin büyük bir kısmı otomatik olarak eTA platformu ile çözülmüş oluyor. eTA ile, hızlı tedarik, doğru fiyat, hızlı teklif, anında ödeme, 7/24 araç takibi, zamanında teslimat ve anında raporlama sunuyoruz.”

eTA Platformuna’na 150 binden fazla kamyon ve TIR kayıtlı. Bu sisteme dahil olurken tüm belgelerini Borusan Lojistik ile paylaşan şoförler yük sahiplerinin beklentisini eksiksiz karşılayan bir tedarikçi havuzu oluşturuyor. Araçların başlangıç ve uğrak noktalarına varışlarını takip imkanı sağlayan eTA üzerinden, yük ve sevkiyatların tümü teslim noktasına Borusan Lojistik güvencesi ile ulaştırılıyor. Microsoft.net ve Microsoft Azure altyapısıyla kurulan platform hem günlük operasyonları hem de uygulama güncellemelerini çok kolay bir şekilde yönetmeyi sağlayan bulut ortamında hizmet veriyor.

Ağustos 2019 itibari ile eTA platformunda 156.051 kamyon kayıtlı ve eTA mobil uygulaması 36.434 kamyoncunun telefonunda yüklü. Bu kamyoncuların 6.218’i Ağustos ayında ihalelere katılarak 38.083 sefer gerçekleştirdi.

Öte yandan; Borusan Lojistik’in kamyon ve TIR şoförleri için kurguladığı yeni ödeme sistemi eTA Kart da hayata geçti.  eTA Kart ile eTA Platformu’nda gerçekleştirilen seferlerin bedelleri anında kamyon ve TIR şoförlerine aktarılıyor. eTA Kart güvenli ve zamanında ödeme yapma

imkanı sunarken, aynı zamanda kamyon ve TIR şoförlerinin, akaryakıt, lastik ve feribot bileti gibi önemli ürün ve hizmetlerin avantajlı alışverişini sağlayacak bir ‘dijital pazaryeri’ haline geldi.

Kalay sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa’nın 3. büyük dijital platformu haline getirdiğimiz eTA Platformunu paydaşlarımızın endişelerini dağıtan, umutlarını çoğaltan “yol arkadaşı” olarak büyütmeye devam edeceğiz."

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