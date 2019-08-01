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Bölgenin en büyük vinçleri Kumport Limanı’na ulaştı

Türkiye’nin en büyük üç konteyner limanı arasında yer alan Kumport’un birinci faz büyüme stratejisinin son adımını oluşturan 50 milyon dolarlık yatırımın en önemli halkası liman vinçleri İstanbul’a geldi. Kumport, teslim aldığı 8 adet saha vinci (RTG) ile birlikte 24 sıraya ulaşabilen 2 adet rıhtım vinci (SSG) sayesinde 20 bin TEU ve üzerindeki yeni nesil mega gemilere hizmet verebilecek. Kumport CEO’su Özgür Soy, toplam değeri yaklaşık 30 milyon dolar olan 10 adet vinç ile operasyonel verimliliklerini artırmaya odaklandıklarını söyledi.

Bölgenin en büyük vinçleri Kumport Limanı’na ulaştı

Türkiye’nin en büyük üç konteyner limanı arasında yer alan Kumport’un birinci faz büyüme stratejisinin son adımını oluşturan 50 milyon dolarlık yatırımın en önemli halkası liman vinçleri İstanbul’a geldi. Kumport, teslim aldığı 8 adet saha vinci (RTG) ile birlikte 24 sıraya ulaşabilen 2 adet rıhtım vinci (SSG) sayesinde 20 bin TEU ve üzerindeki yeni nesil mega gemilere hizmet verebilecek. Kumport CEO’su Özgür Soy, toplam değeri yaklaşık 30 milyon dolar olan 10 adet vinç ile operasyonel verimliliklerini artırmaya odaklandıklarını söyledi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:31
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Bölgenin en büyük vinçleri Kumport Limanı’na ulaştı

Sunduğu ürün ve hizmetlerin yanı sıra yaptığı yatırımlarla Türk deniz ticaretine ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam eden Kumport, 2019 yılı için planladığı yatırımların önemli bir halkasını oluşturan ekipman yatırımı ile müşterilerine hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Yaklaşık 30 milyon dolarlık bir yatırımla ZPMC firmasından satın alınan vinçler Kumport Limanı’na ulaştı.

10 yeni dev vinç ile hizmet vermeye başladı

2019 yatırım planları kapsamında satın aldıkları vinçlerle operasyonel verimliliklerini artıracaklarını söyleyen Kumport CEO’su Özgür Soy, “Geçtiğimiz yıllarda operasyonel mükemmellik yaklaşımımız ile hem liman verimliliğini hem de ekipman kapasitelerini yükseltmeye yönelik yatırımlar yaptık. Bu yıl da toplam 50 milyon dolar değerindeki yatırımlarımızın en önemli halkası olan vinçlerimiz limanımıza ulaştı. 24 sıraya ulaşabilen SSG vinçleri 20 bin TEU ve üzerindeki yeni nesil gemilere hizmet verebilme yeterliliğine sahip. Ayrıca bu yatırımla dev gemilere aynı an da 5 rıhtım vinciyle hizmet verebileceğiz. Böylece uluslararası rekabette gerekli olan üstün hız ve verimlilik standartlarına ulaşmış olacağız. Yüksek kapasiteli rıhtım vinçlerimiz ile birlikte saha operasyonlarını da güçlendirmek için 8 yeni saha vincini (RTG) de ekipmanlarımıza dahil ettik. Limanımızda şu an toplam 9 adet SSG, 6 adet MHC ve 28 adet RTG vinçleri operasyonda yer alıyor” dedi.

Marmara Bölgesi’nin en önemli ithalat ve ihracat limanları arasında yer alan Kumport, Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri. İthalat ve ihracata katkı sağlarken ekonomi için de değer yaratmaya odaklanan Kumport, inovatif yaklaşımı ile liman operasyonlarını daha ileriye taşıyacak yatırımlarına devam ediyor.

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