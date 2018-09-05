AYDINLI GRUP YENİ LOJİSTİK MERKEZİNİN TEMELLERİNİ ATTI

25 Ocak 2017 tarihinden itibaren TMSF bünyesinde bulunan perakende sektörünün lideri Aydınlı Grup bünyesinde yer alan Aydınlı Gayrimenkul İnşaat A.Ş’nin Aydınlı Grup Silivri Lojistik Merkezi Projesi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Aydınlı Grup’un 2018 senesinde başlattığı ikinci projesi olan, toplam118.000,00 m² arazi alanlı Silivri Lojistik Merkezi’nin temel atma töreni, Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Sarı, Aydınlı Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Erbey, Yönetim Kurulu Üyeleri Ercan Doğan, Habil Yazıcı, Hasan Ölçer, Aydınlı İnşaat Genel Müdürü Erkan Sönmez, Aydınlı İnşaat ve Aydınlı Hazır Giyim çalışanları ve Yapı Yüklenicisi firmanın katılımları ile gerçekleştirildi.

AYDINLI GRUP’TAN 2023 HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA LOJİSTİK MERKEZİ

Perakende sektörünün lider firmalarından Aydınlı Grup, 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarına hız kazandırdı. Aydınlı Grup Hazır Giyim A.Ş’nin ihtiyaçlarını karşılamak ve daha etkin bir lojistik yapılandırmasının oluşturulması amacıyla hayata geçirilmesi planlanan projenin temelleri atıldı. Bünyesinde yer alan U.S. Polo Assn., Cacharel ve Pierre Cardin markalarının depolama ve sevkiyat ihtiyaçlarının tek bir noktadan karşılanması amacıyla 110 dönümlük bir arazi üzerine kurulu 4 bloktan oluşan, Halkalı ve Çerkezköy gümrüklerine, Aydınlı Grup merkezine ve Tekirdağ limanına gönderim sağlayacak Silivri Lojistik Merkezi’nin inşaat çalışmalarına hızla devam ediliyor.

AYDINLI GRUP FARKLI SEKTÖRLERLE DE EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR

Toplam inşaat alanı 125.078 m² olan projenin, ikinci aşamasında tam otomasyon katlı ve askılı sisteminin de kurulması ile Aydınlı Grup bünyesinde yer alan Aydınlı İnşaat A.Ş. tarafından 2021 yılı sonu itibariyle tamamlanması planlanan Silivri Lojistik Merkezi, Grup’un 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.

Önümüzdeki 5 yıl içerisindeki ciro hedefini 2,8 milyar TL olarak açıklayan Grup, toplam ihracat payını %24’e çıkartarak 2023 yıında 672,3 milyon TL’lik bir ihracat cirosuna ulaşmayı planladığını belirtmişti. Bu doğrultuda Aydınlı İnşaat A.Ş. tarafından temelleri atılan Silivri Lojistik Merkezi, hem Aydınlı Grup’un ihracatını artırmada önemli bir rol alacak hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Aynı zamanda 2021 yılı sonu itibariyle açılması planlanan lojistik merkezinde büyük bir istihdam sağlanacak. Lojistik merkezinin hayata geçirilmesiyle tüm dünyada sahip olduğu mağaza sayısında da hızlı bir artış yakalayacak olan Aydınlı Grup, bu sayede 2023 yılında çalışan sayısını 5.903’e çıkarmayı hedefliyor. Aydınlı Grup; Silivri Lojistik Merkezi’nin yanı sıra İçerenköy A Rezidans projesi ile yatırımlarına devam etmektedir. Grup, bünyesinde yer alan Aydınlı Gayrimenkul İnşaat A.Ş. ile bu alandaki çalışmalarıyla ekonomiye katkı sağlamaya devam etmektedir.

TAM OTOMASYONLU YAPI ile TÜRKİYE’DE BİR İLK

Perakende sektöründe sevkiyat hızının önemine ve satılan ürünün yerine konulması ve ulaştırılması için geçen zamana dikkat çeken Aydınlı Grup, projenin 2. aşamasında tam otomasyonlu bir yapıya geçiş yapacak. Dünya trendlerini yakından takip eden ve global standartlarda üretim anlayışını benimseyen Aydınlı Grup, bu projesiyle hazır giyim sektöründe hali hazırda tüm dünyada kullanılan otomasyonlu sistemi kullanmaya başlayacak. Son teknolojiyi her daim tüm iş akışına entegre etmeyi amaçlayan, dünya standartlarında kalite ve ürün sunmayı amaç olarak belirleyen Grup, tam otomasyonlu sisteme geçiş yaparak Türkiye’de bu sistemi kullanan ilk hazır giyim firması olacak.