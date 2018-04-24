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ARVATO SCM, BEŞİNCİ LOJİSTİK MERKEZİNİ AÇTI

Geçtiğimiz kasım ayında Tuzla bölgesinde dördüncü lojistik merkezini açan Arvato SCM, hız kesmeden aynı lokasyonda beşinci depolama alanını açtığını duyurdu.

ARVATO SCM, BEŞİNCİ LOJİSTİK MERKEZİNİ AÇTI

Geçtiğimiz kasım ayında Tuzla bölgesinde dördüncü lojistik merkezini açan Arvato SCM, hız kesmeden aynı lokasyonda beşinci depolama alanını açtığını duyurdu.

24 Nisan 2018 Salı 10:54
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ARVATO SCM, BEŞİNCİ LOJİSTİK MERKEZİNİ AÇTI

Modern ve teknolojik altyapısıyla farklı endüstrilerden küresel markalara “sipariş fabrikası” hizmeti veren Arvato SCM Çözümleri, Türkiye'deki lojistik ağına yeni bir merkez daha ekledi. Arvato SCM, 15 bin metrekareden fazla depolama alanı sunan yeni lojistik merkezi ile birlikte toplamda 62 bin metrekarelik depolama alanına ulaştı.

Arvato SCM Genel Müdürü Umur Özkal, “Tuzla bölgesinde açılışını yaptığımız beşinci tesisimizle birlikte lojistik ağımızı hızla genişletiyoruz. Her gün 10 binlerce siparişi hızlı ve hatasız hazırlayıp, özenle paketliyoruz. Sunduğumuz e-lojistik çözümlerimizle; mal kabul sürecinden stoklamaya, sipariş hazırlamadan iade yönetimine kadar uçtan uca tüm süreci modern, esnek ve teknolojik alt yapımızla yönetiyoruz. Hedefimiz e-ticaret sektöründe öncü olan müşterilerimiz için değişmeyen marka deneyimini yaratmak, sipariş sürecini kolaylaştırmak, müşteri sadakatini güçlendirmek ve satış potansiyelini artırmak. Bu nedenle hacimleri büyüyen mevcut müşterilerimize ve potansiyel müşterilerimize daha fazla hizmet, kullanım alanı ve modern bir alt yapı sunmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Son Güncelleme: 24.04.2018 12:40
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