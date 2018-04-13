Arkas Lojistk “İzinli Gönderici” olarak Türkiye'de ilk ihracat gerçekleştrdi

Arkas Lojistkk sahiip olduğu “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü/YYS” ile “İzinli Gönderi” ve “İzinli Alıcı” bel eleri sayeesinde Türkiyeedde bir ilke imza atarak Hadımköyedden Bul aristanda ihracat yeaiptı Müşterilerine kaliteli ve hızlı çözümler sunarken emniyet, güvenlik ve izlenebilirlik kriterlerini en üst seviyede tutmaya özen gösteren Arkas Lojistk, “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü/YYS” belgesini almasının ardından ilk defa ‘İzinli Gönderici' statüsüyle ihracat yaptı Arkas Lojistk, ihracat yüklerini karayolu ile daha hızlı yerine ulaştrmak üzere gümrükleme işlemlerini kolaylaştran “İzinli Gönderici” belgesi ile ihracat gerçekleştren ilk lojistk frması olduı Üretcinin deposundan yüklenen tr Arkas Lojistkkin Hadımköy deposundaki YYS alanında gümrüklenerek Bulgaristan'a hareket etı Bu vesileyle düzenlenen törende İstanbul Gümrük Bölge Müdürlüğü ve Ambarlı Gümrük Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulunduı Mevzuat uyarınca belirtlen koşulları yerine getren şirketler, söz konusu belge sayesinde edindikleri ithal eşyaları doğrudan fabrikaya getrme veya ihraç ürünlerini fabrikadan gümrük sınırına gönderebilme yetkisi ile zaman tasarrufu sağlıyorı YYS uygulaması, gümrük işlemlerinde sadece bir muayene avantajı yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda şirketlerin bir nevi gümrük idaresi gibi gümrük işlemi yerine getrmesine de imkân sağlıyorı Bu kapsamda YYS uygulaması, gümrükleme işlemlerine tamamen farklı bir bakış açısı getren uluslararası bir uygulama olarak öne çıkıyorı