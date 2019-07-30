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Arkas Lojistik 4 milyon 750 bin Euro’luk yatırımla filosunu büyüttü

Arkas Lojistik, büyüme hedefleri doğrultusunda filo yatırımlarına devam ediyor. Şirket, şimdi de Temmuz ayında 4 milyon 750 bin Euro’luk yatırımla 55 adet ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü Ford Trucks F-MAX’i filosuna kattı.

Arkas Lojistik 4 milyon 750 bin Euro’luk yatırımla filosunu büyüttü

Arkas Lojistik, büyüme hedefleri doğrultusunda filo yatırımlarına devam ediyor. Şirket, şimdi de Temmuz ayında 4 milyon 750 bin Euro’luk yatırımla 55 adet ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü Ford Trucks F-MAX’i filosuna kattı.

30 Temmuz 2019 Salı 11:42
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Arkas Lojistik 4 milyon 750 bin Euro’luk yatırımla filosunu büyüttü

Arkas Lojistik Ford Trucks ile uzun yıllardır süregelen iş birliğine yeni araç yatırımlarıyla devam ediyor. Filosunun yüzde 20’si Ford Trucks marka çekicilerden oluşan Arkas Lojistik, yeni aldığı ve 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödüllü Ford Trucks F-MAX’lerle filosunu hem güçlendirdi hem gençleştirdi. Filodaki ilk F-MAX olacak araçların 25 adedini Temmuz ayında 30 adedini Eylül ayında teslim alacak olan Arkas Lojistik, 500 çekiciye sahip.   

Yaptığı yatırımlarda çevre bilinciyle hareket eden şirketin seçiminde F-MAX’lerin yüzde 6 daha az yakıt tüketmesi en büyük etken olurken, ergonomik ve kullanıcı dostu olması da etkili oldu.

Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez, tüm yatırımların bir strateji ve ileriye dönük hedefler doğrultusunda gerçekleştiğini belirterek; “Temelde hep daha hızlı ve daha verimli olma amacı taşıyoruz. Yeni araçlarımız filomuzdaki en yüksek motor gücüne sahip araç grubunu oluşturuyor. Ayrıca araçlarımızın yeni olması, bakım-onarımda geçecek süreden tasarruf ederek daha fazla sefer yapmamızı sağlıyor. Böylece maliyetler azalarak verimliliğimiz artıyor. Ayrıca tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği ve üretimi tamamen Türkiye’de yapılan Ford Trucks’ın araçlarını filomuza kattığımız için mutluyuz. Böylece aynı zamanda yerli üretime ve dolayısıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Filomuza katılacak olan bu yeni 55 çekici gücümüze güç katacaktır. Özmal kara filomuz, uzman iş ortaklarımız ve çalışanlarımız ile lojistiğin arkasındaki güç olmaya ve büyük taşıma projelerine imza atmaya devam edeceğiz” sözleriyle stratejik bilgiler verdi.

Türkiye’de ve dünyadaki büyük altyapı ve inşaat projelerinde önemli görevler üstlenen, yatırımları ile ülkemize değer katan Arkas Lojistik’in Ford Trucks’ı tercih etmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan ise şunları söyledi: “Arkas Lojistik ile 2015 yılında başlayan iş birliğimiz, 2018 yılında dünya çapında projelerde kullanılmak üzere teslimatını yaptığımız 60 adet Ford Trucks ile devam etmişti. Şimdi de 55 adet yeni F-MAX’le taçlanıyor. Ford Trucks olarak, daha önce İstanbul Havalimanı gibi birçok önemli projede araçlarımızı tercih eden Arkas Lojistik’e bize güvendikleri için teşekkür ediyorum. 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödüllü yeni F-MAX'in 500 PS güce sahip, düşük yakıt tüketimiyle dikkat çeken yüksek performanslı motoru ve ileri teknolojik donanımları ile Arkas Lojistik’e büyük avantajlar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni araçların kendilerine başarı ve bol kazanç getirmesini diliyoruz. Ford Trucks olarak, büyük filolara araçlar vermeye devam ederken, geniş ürün gamımız ile her ihtiyaca yönelik rekabetçi çözümler sunmayı sürdürüyoruz.”

Sürdürülebilirlik ilk sırada

Deniz, kara, hava ve demiryolu taşıma hizmetleri ile depolama, dağıtım, özel proje taşımaları ile komple lojistik hizmeti sunan Arkas Lojistik, tüm iş süreçlerinde ve özellikle büyük bir kara nakliye filosuna sahip olmanın sorumluluğuyla sürdürülebilirliği de ilk sıraya koyuyor. Kara filosundaki araçların yıllık ortalama 25 milyon kilometre yol kat ettiği ve yaklaşık 8 milyon 750 bin litre yakıt tükettiği göz önüne alındığında araçların sunduğu yakıt tasarrufu, hem maliyet hem de sürdürülebilir çevre konusunda büyük bir geri dönüşüm sağlıyor. Bu nedenle araçlarını her yıl yenileyerek filosunun her zaman genç ve güçlü kalmasını sağlarken çağın gerekliliklerine uygun, çevreci araçlar tercih ediyor. Euro 6 normuna sahip bu araçlar yakıt tasarrufu sağlarken karbon salınımını düşürüyor.

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