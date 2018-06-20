Arkas Denizcilik, Skikda’ya ilk yükünü taşıdı

Müşterilerine daha hızlı, kaliteli ve güvenli hizmet verebilmek için alternatif çözümler geliştiren Arkas Denizcilik, Cezayir’de açık yük kabul eden limanlara proje yükü taşıması da yapıyor.

Arkas Line’ın 2017 Haziran ayından bu yana servis verdiği Skikda / Cezayir Limanı’na bu kez Arkas Denizcilik, açık yük taşıması gerçekleştirdi.

Cezayir’de yapılacak olan alçı fabrikasının alçı pişiren fırınını taşıyan Arkas Denizcilik, 17 metre uzunluğunda ve 2.5 metre çapında olması nedeniyle konteyner taşımasına uygun olmayan bu parçayı yalnızca 40 dakika süren bir operasyonla parça açık yük olarak Arkas gemilerinden Mehmet Kahveci A gemisine sorunsuz yüklediArkas Denizcilik Cezayir’de, Alger, Oran, Arzew, Annaba, Skikda’dan sonra Bejaija limanına da servis vermeye başladı.

