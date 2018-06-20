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Arkas Denizcilik, Skikda’ya ilk yükünü taşıdı

Arkas Denizcilik, Skikda limanına ilk yük taşımasını Cezayir’de yapılacak olan alçı fabrikası için gerçekleştirdi. Boyutları nedeniyle konteyner taşıması yapılamayan alçı fırını için düzenlenen operasyon yalnızca 40 dakika sürdü. Kocaeli’den yola çıkarılan fırın sorunsuz şekilde Cezayir’e ulaştırıldı.

Arkas Denizcilik, Skikda’ya ilk yükünü taşıdı

Arkas Denizcilik, Skikda limanına ilk yük taşımasını Cezayir’de yapılacak olan alçı fabrikası için gerçekleştirdi. Boyutları nedeniyle konteyner taşıması yapılamayan alçı fırını için düzenlenen operasyon yalnızca 40 dakika sürdü. Kocaeli’den yola çıkarılan fırın sorunsuz şekilde Cezayir’e ulaştırıldı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 16:19
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Arkas Denizcilik, Skikda’ya ilk yükünü taşıdı

Müşterilerine daha hızlı, kaliteli ve güvenli hizmet verebilmek için alternatif çözümler geliştiren Arkas Denizcilik, Cezayir’de açık yük kabul eden limanlara proje yükü taşıması da yapıyor. 
Arkas Line’ın 2017 Haziran ayından bu yana servis verdiği Skikda / Cezayir Limanı’na bu kez Arkas Denizcilik, açık yük taşıması gerçekleştirdi. 
Cezayir’de yapılacak olan alçı fabrikasının alçı pişiren fırınını taşıyan Arkas Denizcilik, 17 metre uzunluğunda ve 2.5 metre çapında olması nedeniyle konteyner taşımasına uygun olmayan bu parçayı yalnızca 40 dakika süren bir operasyonla parça açık yük olarak Arkas gemilerinden Mehmet Kahveci A gemisine sorunsuz yüklediArkas Denizcilik Cezayir’de, Alger, Oran, Arzew, Annaba, Skikda’dan sonra Bejaija limanına da servis vermeye başladı.
 

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