Lojistik sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan Transport Logistic Munich Fuarı 4-7 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlendi. 1985 yılından itibaren uluslararası standartlarda sunduğu hizmetler ile adından söz ettiren Alışan Lojistik, yoğun ilgi gördüğü fuarda, taşımacılık ve lojistik sektörüne yön veren dünya devleriyle bir araya geldi.

Alışan Lojistik, Transport Logistic Munich Fuarı’nda; güçlü araç filosu ve ekipman donanımı, yaratıcı Ar-Ge grubu, yurtiçi ve yurtdışına yayılmış hizmet ağı, sahip olduğu yüksek kapasiteli depo ve antrepolar, müşteri ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiği esnek ve inovatif lojistik çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Sektörel rekabette sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için süreçlerin optimize edilmesi prensibiyle hareket eden Alışan Lojistik, dijitalleşme ve inovasyon kavramlarının üzerine sıklıkla eğiliyor. Ar-ge merkezinde müşterilerini, iş ortaklarını ve akademik çevreleri bir araya getirerek güçlü bir inovasyon ekosistemi oluşturan Alışan Lojistik, dijitalleşen dünyada, lojistik sektörünün geleceğinin inovatif düşünebilme yeteneğine bağlı olduğu düşüncesi ile çalışmalarını sürdürüyor. Yıllardır var olan taşımacılık, depolama gibi hizmetlere alternatif yeni hizmetler ekleyen firma, Ar-Ge çalışmaları ile sunduğu hizmetin geliştirilmesine, zenginleştirilmesine ve yeni iş modellerinin oluşturulmasına katkı sağlıyor. Alışan Lojistik’in hayata geçirdiği Yön ve Konya Ar-Ge Merkezleri, dijital dönüşüm çağında firma müşterilerinin problemlerini inovatif bir şekilde çözüyor. Alışan Lojistik, aynı zamanda dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 süreçleri ile inovatif iş modelleri oluşturarak küresel oyuncu olma misyonunu sürdürüyor.