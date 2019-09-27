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Alışan Lojistik ailesi piknikte!

Lojistik sektörün lider kuruluşlarından Alışan Lojistik, çalışanları ile sosyal hayatta da bir araya gelerek organizasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Alışan, son olarak personeli için keyif dolu bir piknik etkinliği düzenledi.

Alışan Lojistik ailesi piknikte!

Lojistik sektörün lider kuruluşlarından Alışan Lojistik, çalışanları ile sosyal hayatta da bir araya gelerek organizasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Alışan, son olarak personeli için keyif dolu bir piknik etkinliği düzenledi.

27 Eylül 2019 Cuma 14:15
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Alışan Lojistik ailesi piknikte!


 

Türkiye pazarının en önde gelen lojistik hizmet sağlayıcılarından Alışan Lojistik’in çalışanları için organize ettiği piknik, keyifli anlara sahne oldu. 22 Eylül Pazar günü Beykoz’da gerçekleşen etkinlikte hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik eğlence dolu organizasyonlar düzenlendi.

Piknikte aileleriyle birlikte doyasıya eğlenen Alışan Lojistik çalışanları keyifli yarışmaların yanı sıra, etkinliğe renk katan özel aktivitelerle günün tadını çıkardı. Etkinlikler sonucu başarılı olan isimler, özel hazırlanmış madalya ve kupaların sahibi oldu. Gün boyu süren piknikte Alışan Lojistik çalışanları doğa ile iç içe keyifli ve eğlenceli vakit geçirdi.

Alışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin etkinliğe katılan çalışma arkadaşlarına ve ailelerine yaptığı konuşmada büyük bir aile olduklarını vurguladı ve bu tür organizasyonlarda daha sık bir araya geleceklerini söyledi. Ayhan Özekin “Tüm çalışma arkadaşlarımızın katkısıyla Alışan Lojistik’in başarı serüvenine devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızın aileleriyle birlikte katıldığı bu güzel organizasyonda büyük ALIŞAN ailesinin birlik ve beraberlik içeresinde olması çok güzel… Sizlerle bir arada bir gün geçirmek büyük keyif veriyor” dedi.

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