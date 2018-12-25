Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018
BİST
90830
ALTIN
216.073
DOLAR
5.3001
STERLİN
6.7066
EURO
6.0315

AKUT’un enerjisi İnci Akü’den

Dünyanın enerji uzmanı İnci Akü, Ataşehir’de bulunan AKUT İstanbul Kürşat Avcı Lojistik Merkezi’nde gerçekleştirilen imza töreniyle AKUT’un enerji sponsoru oldu. İnci Akü, AKUT’a ait tüm araçların akü ihtiyacını karşılayacak.

AKUT’un enerjisi İnci Akü’den

Dünyanın enerji uzmanı İnci Akü, Ataşehir’de bulunan AKUT İstanbul Kürşat Avcı Lojistik Merkezi’nde gerçekleştirilen imza töreniyle AKUT’un enerji sponsoru oldu. İnci Akü, AKUT’a ait tüm araçların akü ihtiyacını karşılayacak.

25 Aralık 2018 Salı 12:22
2218 Okunma
AKUT’un enerjisi İnci Akü’den

İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın öncü markası İnci Akü, 1996 yılından beri Türkiye ve yurt dışında canlı hayatı kurtarmak için faaliyetlerde bulunan AKUT’un enerji sponsoru oldu. İnci Akü, sponsorluk kapsamında ‘Afetlere Hazırlık’, ‘Temel Yangın’, ‘Arama Kurtarma Tahliye’, ‘Olay Yeri Yöneticisi’ ve ‘Enkaza Yaklaşma ve Beton Operasyonları’ eğitimlerini AKUT’tan almanın yanı sıra, sponsorluğu bir adım öteye taşıyarak İnci GS Yuasa kurtarma ekibini kurmayı hedefliyor.

İnci Akü ve AKUT arasındaki sponsorluk için düzenlenen imza töreni AKUT’un Ataşehir’de bulunan Kürşat Avcı Lojistik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tören sonrasında AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı tarafından İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik’e AKUT Lojistik Merkezi tanıtıldı ve AKUT teknik ve işgücü potansiyeli hakkında bilgi aktarımında bulunuldu, başarıları ve kabiliyetleri hakkında bilgi verildi.

Elbirlik: AKUT gibi önemli toplum kuruluşlarını desteklemeyi önemsiyoruz

Her zaman çalışanlar ve şirket olarak sosyal sorumluluk bilinci ile topluma faydalı olmayı hedeflediklerini belirten İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, “AKUT gibi önemli toplum kuruluşlarının yanında olmayı ve desteklemeyi önemsiyoruz. Anlaşmamız kapsamında 2020 yılının sonuna kadar AKUT’un tüm araçlarının aküsünü temin edeceğiz. Enerji sponsorluğumuzun yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini de AKUT’tan alacağız. İnci GS Yuasa olarak iş güvenliğini her zaman gündemimizde tutuyor, tüm eğitimlerimizi en iyilerinden almaya özen gösteriyoruz. En önemli önceliklerimizden biri çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğidir. Kısa zamanda anlaşmamızı bir adım öteye taşıyacak ve ‘İnci GS Yuasa Kurtarma Ekibi’ kurulmasına yönelik bir proje kurgulayacağız” dedi.

Şalcı: Alacağımız her destek ülkemiz ve bizim için çok önemlidir

Gönüllülük, karşılıksız yardımseverlik gibi değerleri benimseyen AKUT olarak başta arama-kurtarma faaliyetleri olmak üzere afet ve kazalara yönelik nasıl önlem alınacağı, neler yapılacağına dair yetişkinlere ve çocuklara yönelik eğitimler de verdiklerini belirten AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, “AKUT olarak geçmişte yapmış olduğumuz çalışmaların tecrübesi ve gururu ile önümüzdeki süreçte çok daha başarılı işlere imza atmak en temel hedefimizdir. AKUT, Türkiye’nin en güvenilir kurumlarından biri olarak Türkiye’de ve dünyada doğal ve insan kaynaklı afetlerde uluslararası standartlara uygun, deneyimli ve özverili ekipleriyle, acil durumlarda müdahale etmeye ve hayat kurtarmaya devam edecektir. Bu zorlu yolda alacağımız her destek bizim için çok değerli ve önemlidir. İş dünyasının saygın şirketleri arasında yer alan İnci Akü’ye; başarılı çalışmamızı devam ettirmek için bir vesile olacak anlaşmamız ve sosyal sorumluluk bilinciyle bizlere verdikleri destek için İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik’e teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
AKUTInci Akü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Opet Fuchs tarafından üretilen yeni Otokar Spectra
Opet Fuchs tarafından üretilen yeni Otokar Spectra
EKOL,Türkiye'nin En büyük lojistik ihracatçısı
EKOL,Türkiye'nin En büyük lojistik ihracatçısı
Dönüşümün reçetesi nesnelerin interneti
Dönüşümün reçetesi nesnelerin interneti
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim