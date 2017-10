KÜRESEL PİYASALAR ISINIYOR

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un arasındaki savaş söylemleri, küresel piyasaları tedirgin ediyor. Uzmanlar, 2017’nin son çeyreğinde piyasaları zor- lu bir sürecin beklediği görüşünde. 2018’de de dünyanın başını ağrıtacak olan bu önemli konuyu Ekim sayımızda geniş bir şekilde ele aldık. 5 önemli piyasa uzmanı ile özel röportajlar yaptık.

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardım- cısı Beste Naz Köksal, küresel piyasalarda kalan 3 aylık dönemin geride kalan 9 aylık döneme kıyasla daha zorlu geçeceğini söylüyor. Beste Naz Köksal, artan jeopolitik risklerin Türk piyasalarında kısa vadede TL varlıklarını et- kileyeceğini vurguluyor.

İntegral Menkul Değerler A.Ş. Analisti Eda Karadağ, FED’in faiz artırma ihtimalinin yükselmesinin doların daha da güçlenmesini sağlayacağı görüşünde. Eda Karadağ, kısa süreli dolar rallilerinin oluşabileceğini belirtiyor.

İnvestaz Yatırım Uzmanlığı Birim Müdürü Mehmet Arın, küresel piyasaların Kuzey Kore ve ABD arasında- ki gerginliğin her an savaşa dönme korkusunu yaşadığını ifade ederken, küresel bir savaşın başlayabileceği riskinin 2018’e de taşınacağının altını çiziyor.

ALB Yatırım Altın ve Emtia Piyasaları Müdürü Volkan Kuğucuk, “Trump Riski” olarak gündemde yer tutan ABD politik riskinin, fi yatlar üzerinde etkili olduğunu belirtirken, “Ama henüz tam anlamıyla fi yatlandığı da söylenemez. 2018’de doların TL karşısında güçlendiği- ne tanık olabiliriz” diyor.

AHL Forex Araştırma Uzmanı Özgecan Özdemir’in analizi ise şöyle: “ABD Başkanı Trump ile başlayan siyasi risklerin Kuzey Kore gerilimi ile arttığı görülüyor. İç piyasalar- da Dolar TL’ye yatırım yapmak 2018’de kazanç sağla- yan bir enstrüman olarak karşımıza çıkabilir.”

Küresel piyasalar, ABD-Kuzey Kore arasındaki tabiri caizse it dalaşının gerilimini yaşarken, Kuzey Irak’taki ba- ğımsızlık referandumuyla birlikte daha da artan “Jeopolitik riskler” iç piyasaları tedirgin ediyor. Kısacası hem küresel, hem de Türkiye piyasalarında; “Riskli bir dönemece giriliyor” denilebilir.



TÜRKLER DÜNYAYI İNŞA EDİYOR

Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik şirketi listesinde 46 Türk şirketi yer aldı. Türkiye, “Dünya Müte- ahhitlik Liginde” Çin’den sonra 2’nci sıraya yerleşti. Türk müteahhitlik fi rmalarınca 1972 – 2017 yılları arasında 117 ülkede 8 bin 996 proje üstlenilmiş. Bu projelerin toplam mali boyutu 344 milyar dolar.

İşin ilginç olan tarafı, 45 yılda gerçekleştirilen projelerin yüzde 87’sine tekabül eden 298,6 milyar dolarlık bölümü- nün son 15 yılda gerçekleştirilmiş olması. Demek ki, Türki- ye yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde en büyük hamlesini AK Parti iktidarları döneminde gerçekleştirdi.

Müteahhitlerimiz yurt dışında havalimanları, otoyollar, köprüler, dev alışveriş merkezleri, stadyumlar ve konutlar inşa ettiler. Avrupa Birliği devletlerinin 100 yıllık hayali olan dünyanın en uzun ve en derin demiryolu tüneli Gotthard Base projesinde Türk şirketi Rönesans’ın imzası bulunuyor.

Tabi bu büyük başarı hepimizi gururlandırıyor.



ÖZEL RÖPORTAJLAR

Ekim sayımızda bir çok özel röportaj da yer alıyor. Bun- lardan biri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba ile gerçekleştirdiğimiz röportaj. Bakan Fakıbaba, Ekovitrin’e yaptığı açıklamada, “Çiftçilerimizi başımızın tacı yapacağız” diyor.

Bir başka özel röportajımızı da Türkiye Alüminyum Sa- nayicileri Derneği (TALSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ile gerçekleştirdik. Bu röportajda Ali Kibar, alü- minyum sektörünün Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörü olduğunun altını çiziyor.

Türk gıda devi Baktat Şirketler Grubu’nun, 32 yıl önce Baklan Ailesi tarafından Çorum Sungurlu’da temeli atıldı. 54 ülkeye ihracat gerçekleştiren grupta ailenin ikinci kuşak yöneticileri önemli görevler üstlenmişler. İşte bunlardan biri Baktat Şirketler Grubu Dış Ticaret Pazarlama Yöneti- cisi ve EGETAD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Baklan. Baklan Ailesi’nin girişimci ve vizyonel yapısını üzerinde taşıyan Murat Baklan, hedefl erinin Baktat’ı bir dünya mar- kası haline getirmek olduğunu söylüyor.

Türkiye, Murat Baklan gibi dünya pazarlarını tanıyan genç kuşak girişimcilerin sayılarının artması sonucunda 2023 hedefi ni yakalayacak. Buna bütün kalbimle inanıyo- rum. Önümüzdeki sayıda buluşmak üzere…



Saygılarımla.