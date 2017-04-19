Turizm yazarları Troia'yı gezdi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organizasyonuyla 41'inci Turizm Haftası ve "2018 Troia Yılı" kapsamında kente gelen turizm yazarları, Troia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Troia Antik Kenti girişinde turizm yazarları ve gazetecileri karşıladı.

Dağ, burada yaptığı konuşmada, Troia'nın çok özel bir ad, çok özel bir mekan olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerin burada tarihin kokusunu içlerine çekebileceklerini ifade eden Bekir Sıtkı Dağ, 2018'in "Troia Yılı" olması konusunda da büyük girişimler yapıldığını belirtti. Dağ, Çanakkale Savaşları ve Troia Savaşları'nın birbirine paralel savaşlar olduğunu, her ikisinin de dünya tarihinde isim yapmış, dünya tarihine yön vermiş mücadeleler olduğunu vurguladı.

Troia Yılı'nın hükümet tarafından sahiplenildiğini anlatan Vali Yardımcısı Dağ, şunları kaydetti:

"2018, 'Troia Yılı' ilan edildi. Çanakkale'de 2018'e yönelik farklı etkinlikler düzenlenmeyi düşünüyoruz. Troia'nın 2018 yılı için turizme çok büyük katkılarının olacağını düşünüyoruz. Sadece Çanakkale için değil, Çanakkale dışında da Türkiye'nin dışarıdaki itibarının tekrar eski konumuna gelebilmesi için büyük bir manevra ve güç olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili hükümetimizin de hem yerel aktörler hem de genel bütçeden sağladığı imkanlarla çok ciddi anlamda Troia Yılı'nda bizlerin etkinlikler düzenlemesi gerekiyor. Çanakkale'nin, ülkemizin ve bölgemizin tanıtımında büyük bir rol oynayacağını düşünüyorum. Bu tanıtıma en büyük katkıyı sağlayacak olan da basın mensuplarıdır. Biz ne kadar konuşursak konuşalım, biz ne kadar iş yaparsak yapalım, her halükarda bunun tanıtımı basının aracılığıyla olacaktır."

Konuşmanın ardından konuklara Troia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Arslan tarafından bölge hakkında bilgi aktarıldı.

Ziyarete, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Kılıç, Çanakkale Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği (ÇATOD) Yönetim Kurulu Üyesi Armağan Aydeğer ile turizmciler katıldı.

Turizm yazarları, buradaki ziyaretin ardından Assos Antik Kenti, Apollon Smintheus ve Alexandria Troas bölgesini gezecek.

Anadolu Haber Ajansı