TRABZON "ŞEHİR MÜZESİ"NE KAVUŞUYOR

TRABZON (AA) - Tarihin en eski kentlerinden olan Trabzon'da, yaklaşık 6 milyon lira harcanarak hazırlanan "Trabzon Şehir Müzesi", 24 Şubat'ta düzenlenecek törenle açılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 2014 yılında dönemin Valisi Recep Kızılcık'a, Kahramanmaraş Caddesi'nde Trabzon Valiliği'ne ait "kültür varlığı" olarak tescilli, Tevfik Serdar Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmet veren binayı, "Trabzon Şehir Müzesi"ne dönüştürmek üzere Uzun Sokak'taki Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi ile takas teklifinde bulundu.

Vali Kızılcık'ın oluru ile şehrin en hareketli noktasında bulunan binanın müzeye dönüştürülmesi için proje hazırlandı.

Binada düzenleme yapıldığı dönemde, fındık ihracatçı kuruluşu Oltan Gıda tarafından, ülkeye ve şehre faydalı eserler bırakmak amacıyla kurulan Oltan Vakfı, projenin geri kalan maliyetini üstlendi.

Vakıf tarafından yaklaşık 6 milyon lira harcanan Trabzon Şehir Müzesi, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında törenle 24 Şubat'ta açılacak.

Şehrin tarihine farklı bir bakış sunan müze, günümüz insanlarına tarihle buluşma imkanı sağlayacak. 3 katlı binanın giriş katında geçici sergilerin düzenleneceği alan bulunuyor.

Trabzon insanının özellikleri, kent gelişim filmi, Tarihi İpek Yolu anlatımlarının yanında Trabzon'un en erken döneminden bugüne aldığı isimler de bulunuyor.

Müzede, M.Ö. 2000'den günümüze kadar yaşayan Trabzon'dan gelmiş geçmiş uygarlıkların dönemsel olarak aktarıldığı tarihsel akış panosu da yer alıyor. Ayrıca, Trabzon'un sosyal ve kültürel yaşamı da anlatılıyor.

- "Trabzon Şehir Müzesi, kadim şehrimiz adına çok büyük bir adımdır"

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un insan sevgisinin ve uygarlığın şehri olduğunu söyledi.

Bu uygarlığın en önemli yansımalarından birinin şehrin 5 bin yıl öncesine dayanan tarihi olduğunu belirten Gümrükçüoğlu, "Şehrimizin en iyi tanıtımını, dünyaya yansımasını şehir müzesi sayesinde gerçekleştireceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, yaklaşık 3 yıldır süren gayretlerle tamamlanan Trabzon Şehir Müzesi'nin açılışının 24 Şubat'ta saat 14.00'de gerçekleştirileceğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Trabzon Şehir Müzesi, şehrimizin evladı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun, Valimiz Yücel Yavuz'un, milletvekillerimizin ve halkımızın teşrifleriyle açılacak. Bu açılışın Trabzon'un birlikteliğini de ortaya koyacağına inanıyorum. Trabzon Şehir Müzesi, kadim şehrimiz adına çok büyük bir adımdır. Bu adımı hazırlarken çok istikrarlı, planlı ve programlı hareket ettik."

Müzenin kurulması noktasında katkı sağlayan dönemin Valisi Recep Kızılcık'ı rahmetle yad eden Gümrükçüoğlu, desteklerini esirgemeyen tüm ilgililere de teşekkür etti.

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlama noktasında sorumluluk duyan Oltan Vakfı'nın, müzenin hazırlanması için kendilerine teklifte bulunduğunu anlatarak, "Vakıf yetkilileri, 'Bunun geri kalanını üstleneyim. Bu benim sosyal ve kültürel bilincim, sorumluluk hissimdir' dedi. O münasebetle Oltan Vakfı'nın başkanına ve yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bir şehrin bütünlüğünün, medeniyete atılan en büyük adımlardan biri olduğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmalar sırasında, şehirlerdeki müzelere hizmet veren Tarihi Kentler Birliğinin ve onun içinde faaliyet gösteren Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfının çok katkılarını gördük. Birliğin ve vakfın yöneticileri, müzenin bulunduğu konum hakkında, 'Biz Türkiye'de çok şehirde müze yaptık, ancak hiçbirinin bulunduğu yer bu kadar hareketli değildi. Türkiye'de 24 saat yaşayabilecek değerli bir ortamda şehir müzesinin yapıldığını ilk defa görüyoruz' dediler ve çok da sevindiler."

Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, Trabzon Şehir Müzesi'nin, konumu itibarıyla her an yaşamın devam ettiği bir noktada bulunduğuna işaret ederek, "Müze, şehrin dışında bir köşeye atıldığı zaman ziyaretçisi de az olur. Biz müzemize, adeta paha biçilemez bir yer tahsis ettik. Yeri ve düzenlenmesinde gösterilen ihtimam, zaman zaman kültür ve medeniyet eserlerinin de sunulacağı müzemizin, Türkiye'de örnek olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı