Sanat Kurumu Ödülleri'nde "Ankara rüzgarı" esti

ANKARA (AA) - "Sanat Kurumu Tiyatro Ödülleri"ne "En iyi erkek ve kadın oyuncu" ödülleri başta olmak üzere toplamda 10 ödül alan Ankara Devlet Tiyatrosu damga vurdu.

Ankara Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Barolar Birliği (TBB) salonunda gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Mehpare Çelik'in yaptığı törende en iyi yönetmen ödülü "Yeraltından Notlar" oyunuyla Erdinç Doğan'a verildi.

Övgüye değer kadın oyuncu ödülüne Ankara Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Çamaşırhane" adlı oyundaki rolü ile Kader İlhan layık görüldü.

Ödüllerin belirlendiği 2015-2016 tiyatro sezonunda, İlker Çetin'in başkan olduğu seçici kurulda, Atila Sav, Prof. Dr. Ayşegül Yüksel, Gülşen Karakadıoğlu, Doç. Dr. Türel Ezici, Doç. Dr. Filiz Elmas, Prof. Dr. Deniz Bozer, Şenol Tiryaki, M. Nurkut İlhan, Atila Gürçay ve T. Murat Demirbaş yer aldı.

- Diğer ödüller

Yılın en başarılı kadın oyuncu ödülüne "Annemin Son Çılgınlıkları" oyunundaki rolüyle Aysel Çakar Kara, yılın en başarılı erkek oyuncu ödülüne ise "Yeraltından Notlar" oyunundaki performansıyla Murat Çidamlı layık görüldü. Çidamlı, ödülünü Devlet Tiyatroları Sanattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdal Küçükkömürcü'nün elinden aldı.

En iyi çeviri ödülü, Ankara Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Grönholm Metodu" adlı oyunun çevirisi ile Beliz Coşar'ın oldu. En iyi sahne tasarımı ödülüne de Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Annemin Son Çılgınlıkları" adlı oyundaki çalışması ile Murat Şimşek değer görüldü.

En iyi giysi tasarımı ödülü Ankara Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Kurnaz Aşıklar" adlı oyundaki çalışması ile Funda Çebi'ye verildi. En iyi ışık tasarımı ödülüne ise yine Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Kurnaz Aşıklar" adlı oyundaki çalışması ile Kerem Çetinel layık görüldü.

En iyi müzik ödülü Ankara Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Müfettişler" adlı oyundaki çalışması ile Can Atilla'nın oldu. En iyi yayın tasarımı, dergisel sunuş ve içeriği ile Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Annemin Son Çılgınlıkları" adlı oyunun program dergisi seçildi.