Sadri Alışık 92 yaşında

İSTANBUL (AA) - Sinema ve tiyatro oyuncusu Sadri Alışık, 92. yaş gününde ailesi, arkadaşları ve sevenleri tarafından her yıl olduğu gibi kabri başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda gerekleşen ve katılımcılara tatlı ikramı yapılan törende, Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.Sanatçının oğlu, oyuncu Kerem Alışık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, babasının Türkiye'de yaşayan tüm insanların yüreklerine ulaştığını söyledi.

Alışık, babasının hayatını kaybettikten sonra da yaşamaya devam ettiğini belirterek, "Onun sevgisini koruyoruz ve özlemini soluyoruz. Yani bizim denizimiz, dağımız, ışığımız, yere göğe, kalbimize sığdıramadığımız insanları, bir avuç toprağın içine sığdırmak çok zor." dedi.

"Sadri Alışık Çocukları" adı altında bir kavram oluştuğuna da işaret eden Alışık, şunları kaydetti:

"Bunun iki boyutu var. Birisi onun felsefesi, duruşu, samimiyeti, sıcaklığı, dürüstlüğü, halkın tam göbeğinden birisi oluşu, mahalle, sokak kültürüne sahip çıkması ve bunu insanlara sunması. Dolayısıyla benim oğlumun bile alt kademelerindeki nesiller bu felsefeyle büyüyebiliyorlar. Bu çok önemli. İkinci boyutu ise onun bir okul, bir konservatuvar olması. Şu anda bile filmlerinden mezun ettiği çok değerli öğrencileri var."

Törene katılan senarist Safa Önal ise Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ı özlediğini vurgulayarak, onların ölümüne alışamadığını dile getirdi.Sadri Alışık'ın halkın içinden biri olduğuna dikkati çeken Önal, "Öylesine başlamış hayata. Halk evinde girmiş tiyatro meselesine ve bir daha da çıkamamış. Gittikçe büyüterek, toplumu, seyircisini, kendisini daha iyi tanıyarak yaman bir yere varmış. Takdir edilmekte, özenilmekte ve aranmaktadır." ifadelerini kullandı.

Önal, Sadri Alışık'la 11 yıl boyunca çok sıkı bir ilişki sürdüklerini aktararak, "Sadece setlerde ayrıldığım, gece ve gündüzü beraber geçirdiğim adamların şahıydı. Son derece duyarlı, son derece anlayışlı ve yakındı. İçimi yakan bir şey var. Bir yağlı boya tablo yapmış ve bana hediye etmişti. Çok iyi de resim yapıyordu. İyi şiir okur ve yazardı. Yaman bir kültürün içinden geliyordu." diye konuştu.

Anma törenine ayrıca, Sadri Alışık'ın filmlerde ve özel yaşantısında kullandığı klasik otomobiller de getirildi.

- Hayatı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Sadri Alışık, 5 Nisan 1925 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duyan ve okul piyeslerinde rol alan Alışık, İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne devam etti.Amatör olarak 1939'da sahne tozunu yutan Alışık, profesyonelliğe ise 4 yıl sonra "Raşit Rıza Topluluğu Tiyatrosu"nda adım attı. Alışık, Muhsin Ertuğrul yönetimindeki "Küçük Sahne"nin yanı sıra, "Karaca", "Site", "Çevre", "Oda", "Kent", "Oraloğlu" tiyatrolarının çok sayıda oyununda yer aldı.

Tiyatrodan sinemaya ilk adımı 1944 yılında Faruk Kenç'in yönettiği "Günahsızlar" filmiyle yapan ve daha çok eğri selamıyla "Turist Ömer", bir türlü gol atamayan "Ofsayt Osman" karakterleriyle dikkati çeken Alışık, hayatı boyunca rol aldığı yüzlerce filmle seyirciyi bazen güldürdü, bazen ağlattı. Sadri Alışık, fakir ama gururlu, neşeli ve zeki, mülayim aynı zamanda kararlı karakterlere hayat verirken, filmlerde kullandığı replikler seyircinin diline pelesenk oldu.

Şair Attila İlhan'ın kardeşi, oyuncu Çolpan İlhan'la 1959'da dünya evine giren Alışık'ın, 1960'da, daha sonra babasının izinden giderek oyuncu olan, Kerem adını verdikleri bir oğulları oldu.Alışık, "Afacan Küçük Serseri"deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Rol aldığı son film olan, Yavuz Özkan'ın yönettiği "Yengeç Sepeti"ndeki rolüyle de 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan sanatçı,18 Mart 1995'te vefat etti.Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen Alışık, ailesinin öncülüğünde her yıl adına düzenlenen, "Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri"yle yaşatılıyor.

- Başlıca Filmleri

"Günahsızlar" , "Çakırcalı Mehmet Efe", "Vatan ve Namık Kemal", "İstanbul Çiçekleri", "Hürriyet Şarkısı", "Tanrı Şahidimdir", "Yavuz Sultan Selim Ağlıyor", "Battal Gazi Geliyor", "Yalnızlar Rıhtımı", "Hicran Yarası", "Küçük Hanımefendi", "Küçük Hanımın Şoförü", "Ayşecik Yavru Melek", "Küçük Hanım Avrupa'da", "Helal Olsun Ali Abi", "Ayşecik Çıtı Pıtı Kız", "Ayşecik Cimcime Hanım", "Avare", "Turist Ömer", "Turist Ömer Dümenciler Kralı", "Berduş Milyoner", "Ah Güzel İstanbul", "Turist Ömer Almanya'da", "Bitirimsin Abi", "Serseri", "Kız Kolunda Damga Var", "Agora Meyhanesi", "Ağlama Değmez Hayat", "Turist Ömer Arabistan'da", "Altın Kalpler", "Ah Müjgan Ah", "Darıldın mı Cicim Bana", "Turist Ömer Yamyamlar Arasında", "Afacan", "Kavanoz Dipli Dünya", "Ali Baba ve Kırk Haramiler", "Ayıp Ettin Şemsettin", "Turist Ömer Boğa Güreşçisi", "Gelinlik Kızlar", "Afacan Harika Çocuk", "Balıkçı Osman", "Turist Ömer Uzay Yolunda", "Ne Hakem", "Ben Sana Mecburum", "Saffet Beni Affet", "Çapkın Baba", "Kız Babası", "Yengeç Sepeti."

Anadolu Haber Ajansı