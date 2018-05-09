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Plantronics ile hareket özgürlüğü kazanın

İş hayatında yapılan uzun süreli konuşmalar sizi masaya hapsedebiliyor. Plantronics bu probleme çözüm olarak geliştirdiği Voyager 5200 UC ile hareket özgürlüğünüzü kazanmanızı sağlıyor. Gün içinde bilgisayar veya telefona bağlı olarak çalışanlar, Plantronics’in mobil kulaklığı ile ofiste çok daha rahat bir ortamda çalışma imkanı buluyor.

Plantronics ile hareket özgürlüğü kazanın

İş hayatında yapılan uzun süreli konuşmalar sizi masaya hapsedebiliyor. Plantronics bu probleme çözüm olarak geliştirdiği Voyager 5200 UC ile hareket özgürlüğünüzü kazanmanızı sağlıyor. Gün içinde bilgisayar veya telefona bağlı olarak çalışanlar, Plantronics’in mobil kulaklığı ile ofiste çok daha rahat bir ortamda çalışma imkanı buluyor.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:48
5519 Okunma
Plantronics ile hareket özgürlüğü kazanın

İş hayatında bilgisayarlara entegre kablolu kulaklıklarla veya sabit telefonlarla masaya bağlananlar Plantronics Voyager 5200 UC ile özgürlüğünü yeniden kazanıyor. Gün içinde masa başında telefon trafiği ile boğuşanların ihtiyacına yönelik tasarlanan Voyager 5200 UC, gelişmiş ses teknolojisi ile iş hayatındaki asistanınız oluyor. Bluetooth özellikli cihazlara kolaylıkla bağlanabilen kulaklık, yanında gelen USB bluetooth adaptörü sayesinde bu özelliği olmayan laptop ve bilgisayarlarda da kolaylıkla kullanılabiliyor. 

Ofis ortamındaki gürültüyü izole eden WindSmart teknolojisine sahip Voyager 5200 UC, tasarımında da aerodinamik duruşunu gözler önüne seriyor. Voyager 5200 UC, WindSmart sistemi ve üzerindeki 4 farklı mikrofon sayesinde rüzgar gibi ses akışını olumsuz etkileyen faktörlere karşı standart kulaklıklardan 6 kat fazla koruma sağlıyor.

7 saat konuşma süresi bulunan Voyager 5200 UC’nin şarj süresi de sadece 90 dakika. P2i nano kaplama sayesinde su geçirmeyen kulaklık hem bilgisayarınıza hem de telefonunuza aynı anda bağlanabiliyor.  Yankılanma probleminin önüne geçen mobil kulaklık Voyager 5200 UC ile görüşmelerinizde kablolardan kurtulurken, masa başındaki özgürlüğünüze merhaba diyebilirsiniz. 
 

Son Güncelleme: 09.05.2018 13:07
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