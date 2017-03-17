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"Osmanlı'dan Günümüze Türk-Macar İlişkileri"

17 Mart 2017 Cuma 13:48
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- Zigetvar Seferi'nin 450. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'dan Günümüze Türk-Macar İlişkileri" adlı eser tanıtıldı

 İSTANBUL (AA) - Zigetvar Seferi'nin 450. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'dan Günümüze Türk-Macar İlişkileri" adlı eser tanıtıldı.
Kağıthane'deki Osmanlı Arşivi Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda tanıtılan kitapta, 112'si Türk devlet arşivlerinden 50'si Macaristan devlet arşivlerinden olmak üzere 162 belge yer alıyor. Karşılıklı sütun halinde hem Türkçe hem de Macarca basılan kitap, iki ülkenin devlet arşivlerinde çalışan ekiplerce oluşturuldu.

Devlet Arşivleri Genel Müdürü Uğur Ünal, toplantıda yaptığı konuşmada, dünya tarihi açısından çok önemli belgelerin arşivlerinde olduğunu belirterek, "42 ülkenin devlet arşivleriyle iş birliğimiz var. Her iki ülkenin tarihi ve ilişkilerimizi belgelerle ortaya koymak için birlikte bir kitap hazırladık. Osmanlı Arşivinde Türk-Macar ilişkilerine ait bulunan belgeler en büyük kaynağımız oldu." dedi.

Türk Macar ilişkilerine ışık tutan tarihi kitabın hazırlanmasını çok değerli bulduğunu ifade eden Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Balazs Hendrich ise "Geçmişte milletlerimiz arasındaki çekişmeye rağmen bugün burada böyle bir çalışmada buluşabilmemizin değerini bilelim. Tarihi ilişkilerimizde iki ülkenin kahramanlarını saygıyla anıp, kitabı okuduktan sonra kinle öfkeyle değil mutlulukla kitaplığımıza koyalım." diye konuştu.

Kitabın yazılmasında görev alan araştırmacı yazar Numan Yekeler da kitabın hazırlanmasında belge seçiminin çok önemli olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Bu kitap sadece Türkiye'deki belgelerden yararlanılarak yapılmadı, Macaristan Devlet Arşivleri de belgelerle destek verdi. İki devletin ekip çalışmasıyla bir kitap oluşturduk. Zigetvar Savaşı'nın 450'inci yılı dolasıyla kitap çalışmasına başladık. Osmanlı dönemindeki o dostluğu yeniden bu vesileyle hatırlamak ve ortaya çıkarmak için yazmaya başladık.

Kitap üzerinde çalışırken ben de yeni şeyler öğrendim. Mesela Fatih'teki 'Macar Kardeşler Caddesi'nin isminin nereden geldiğini bilmiyordum. Çalışma sırasında 1. Dünya Savaşı sonrasında bütün müttefiklerin önemli kişilerinin ismini ya da müttefiklerin önemlerini anımsatacak bir ismi caddeye vermek söz konusu olmuş, Macaristan devleti Müze caddesi anlamına gelen caddelerinin ismini "Sultan Mehmet" caddesi olarak değiştirmiş, biz de Fatih'teki bir caddemizin ismini Macar Kardeşler olarak değiştirmişiz."

Konuşmaların ardından "Yolları Müzikte Kesişen Kardeş Kültürler" müzik dinletisi gerçekleştirildi. Daha sonra tarihi belgelerin ve resimlerin bulunduğu sergi açıldı.


Anadolu Haber Ajansı
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