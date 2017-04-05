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"Musikmesse" Frankfurt'ta kapılarını açtı

05 Nisan 2017 Çarşamba 17:30
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- Müzik enstrümanı ve ekipmanı ile profesyonel ses sektörü alanında dünyanın en büyük fuarı kabul edilen "Musikmesse", Frankfurt’ta başladı.

FRANKFURT (AA) - Müzik enstrümanı ve ekipmanı ile profesyonel ses sektörü alanında dünyanın en büyük fuarı kabul edilen "Musikmesse", Frankfurt’ta başladı.

Messe Frankfurt tarafından düzenlenen fuarda, sahne ve müzik sektörünün teknolojide geldiği son nokta katılımcılara tanıtılıyor.Dünyanın farklı ülkelerinden 972 firmanın katıldığı fuarda, Türkiye 12 firmayla temsil ediliyor. Türk firmaları fuarda, el yapımı Türk zilleri ve geleneksel Türk müzik aletlerini sergiliyor. 

Müzik dünyasından yeniliklerin yer aldığı fuarda, ziyaretçiler, 3D baskı teknolojisinin yardımıyla yapılan dünyanın ilk kemanı ve ilk karbon kornetini de görebiliyor. Analog ve dijital ses üretiminin avantajlarını bir araya getiren karma araçlar da "Musikmesse 2017"de görülmesi gereken diğer bir trend olarak öne çıkıyor. 
8 Nisan'a kadar açık kalacak fuarda, iş görüşmeleri de yapılabilecek.

Bu arada, Musikmesse ile düzenlenen ve dün başlayan "Işık ve Ses" fuarına da Türkiye’den 4 firma katılım sağladı.



Anadolu Haber Ajansı
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