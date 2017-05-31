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Minik ressam 7 yaşında ilk sergisini açtı

31 Mayıs 2017 Çarşamba 10:48
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- Yozgat'ta, yaptığı "yüzsüz" resimlerle yeteneği keşfedilen ilkokul 2. sınıf öğrencisi, resim sergisi açtı

Minik ressam 7 yaşında ilk sergisini açtı
YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Enes Külekçi, ilk resim sergisini okulunda açtı.

Agahefendi İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Enes, 4 yaşında yapmaya başladığı resimlerle ailesi ve öğretmenlerinin dikkatini çekti. Evinde duvarları boyayan, her bulduğu kağıda resim yapan ancak konuşma güçlüğü çeken Enes, okulda da yaptığı "yüzsüz" karakter resimleriyle yeteneğini gösterdi.

Sınıf öğretmenince yeteneği fark edilip görsel sanatlar öğretmenine yönlendirilen Enes, daha sonraları kendini geliştirerek resimlerindeki karakterlere yüz de çizmeye başladı. Giderek tekniğini geliştiren Enes, öğretmenlerinin teşvikiyle yaptığı kara kalem, pastel ve kuru boya resimler, okulunda sergilemeye başladı.

- "Resimlerinde son derece mutlu ifadeler kullanmış"

Enes'in yeteneğinden haberdar olup sergisini gezen Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, bu yaşta bir çocuğun böyle yumuşak çizgilerle resim yapabilmesinin büyük bir yetenek gerektirdiğini söyledi. 

Enes’in çok yetenekli olduğunu vurgulayan Altınpınar, "Resimler Enes'in ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyor. Resimlere dikkat ederseniz, konuyu ve kahramanını tam kağıdın ortasına yerleştirmiş. Aşağı, yukarı, sağa, sola taşmamış. Ölçüler neredeyse aynı. Resimlerinde son derece mutlu ifadeler kullanmış. Bu da onun ne kadar mutlu bir çocuk olduğunu gösteriyor." dedi. 

- "Üstün bir görsel zekaya sahip"

Enes'e resim malzemeleri hediye eden Altınpınar, onun gelişimi için uzmanlarla görüşeceklerini ve ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.

Görsel sanatlar öğretmeni İlhan Ağan da Enes'in resimlerini sınıf öğretmeni Erdal Demir'in gösterdiğini, resimleri incelediğinde 2. sınıfta okuyan bir öğrencinin bunları yapabileceğine inanamadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Enes'in böyle güçlü bir desen yapması çok ilgimi çekti. Resimlerinde desen, çizgi geçişleri, konuyu kağıda yerleştirmesi mükemmel. En mükemmel olanı da üstün bir görsel zekaya sahip olması. Bu yaşta hayalden, hafızadan, kağıdı düzenli kullanarak resim yapabilen, resimde silgi kullanmayan bir öğrenci görmedim. Ben Enes’in başarılı bir ressam olacağını düşünüyorum."

- "Yatarken, kalktığında, yemek yerken resim çiziyordu"

Baba Atilla Külekçi de Enes'in resim yeteneğini 4 yaşındayken keşfettiklerini aktardı. Enes'i resim yapması konusunda teşvik ettiklerini anlatan Külekçi, şunları söyledi:

"Ben şeker fabrikasında işçi olarak çalışıyorum. Enes 4 yaşına geldiğinde benden dosya kağıdı istemeye başladı. Kağıtları aldım, baktım günlük 2-3 tane resim çiziyor. Çizgi film kahramanlarını yüz şekli olmadan çiziyor. 5 yaşına geldiğinde bu resimlerin sayısı günlük 8-10’a çıktı. Yatarken, kalktığında, yemek yerken resim çiziyordu. Bize de ona destek olmak kalıyordu."  

Anne Hacer Külekçi de oğlunun 4 yaşından beri her bulduğu yere resim çizdiğini dile getirdi. Enes'in, evin duvarlarını çizgi film karakterlerinin resimleriyle doldurduğuna işaret eden Külekçi, "Enes, pastel boyalarla evin tüm duvarlarına çizgi film karakterlerinin resimlerini çizmişti. Sanki tuval üzerine çizilmiş yağlı boya tablolar gibi olmuştu. Kendisine hiç kızmadım ve o resimleri silmedim. Evimize misafir geleceği zaman, misafir odasındaki duvarları sildim. Kalan duvarları babası yazın boyadı." dedi.

Anadolu Haber Ajansı
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