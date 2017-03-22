banner100

banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaKÜLTÜR SANAT

Macaristan'da "İnsan/İnsanlık/Portre" konulu sergi açıldı

22 Mart 2017 Çarşamba 11:11
Bu haber 31 kez okundu

- Fotoğraf Sanatçısı Murat Gür'ün "İnsan/İnsanlık/Portre" konulu sergisi Budapeşte'de açıldı

Macaristan'da
 BUDAPEŞTE (AA) - Fotoğraf Sanatçısı Murat Gür'ün, Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde açılışı yapılan "İnsan/İnsanlık/Portre" konulu sergisine Macarlar büyük ilgi gösterdi.
Macar Çağdaş Fotoğraf Sanatçıları Derneği tarafından düzenlenen Budapeşte Fotoğraf Festivali kapsamında, Yunus Emre Enstitüsünde "İnsan/İnsanlık/Portre" konulu sergi, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı ve Budapeşte Fotoğraf Festivali Organizatörü Mucsy Szilvia tarafından açıldı.

Açılışta konuşan Mucsy, bir çok müze ve kültür merkezinin yer aldığı Budapeşte Fotoğraf Festivali'ne, Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin de katılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, ''Bu festivalin amacı geleneksel, modern, ulusal ve uluslararası fotoğraf sanatını bir araya getirmek. Bu akşam geniş katılımla düzenlenen bu programdan dolayı çok mutluyuz.'' dedi.

Büyükelçi Fakılı da Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin iki halk arasındaki ilişkileri güçlendirmek için önemli programlar düzenlediğini, Murat Gür'ün başarılı çalışmalarının Macar halkına ulaştırılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.   

Fotoğraf Sanatçısı Murat Gür ise sergide yer alan fotoğrafların Türkiye'ye kültürel olarak yakın bölgelerde ve yaklaşık 30 yıllık bir çalışmanın eseri olduğuna dikkati çekerek, Yunus Emre Enstitüsünün desteği ile Budapeşte'de böylesi bir sergiyi gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Program sonrası davetlilere Türk tatlıları ve içecek ikram edildi.

Fotoğraf sergisi 21 Nisan'a kadar açık kalacak.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.