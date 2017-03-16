Lübnan'da Osmanlı arşivi sergisi

Ankara ile Beyrut arasında yürütülen 5 senelik çalışma sonucu, Osmanlı'nın 400 yıldan fazla hükmettiği Batroun'un tarihine ışık tutan bin adet tarihi vesika Atatürk Kitaplığı, Osmanlı Arşivleri Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Arşivinden kente gönderilerek sergilenmeye başlandı.

Ruhu'l Kuds Üniversitesi, Phoenix Lübnan Araştırmaları Merkezi'nin Fotoğraf Bölümü Sorumlusu Ferd Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Üniversitenin düzenlediği kültür etkinliklerine katılmak için Türkiye'den gelen bir kişi bana Batroun şehriyle ilgili Atatürk Kitaplığı, Osmanlı Arşivleri Merkezi ve İstanbul Üniversitesinde binlerce belge olduğunu söylemesi üzerine detaylı çalışma yapmaya karar verdim. Osmanlı'nın Lübnan'da bulunduğu 402 (1516 - 1918) yıl boyunca kentle ilgili her şey kayıt altına alınmış. Türkiye ile yapılan yazışmalar sonucunda bizimle işbirliği yaptılar." dedi.

Batroun Belediyesi'nin şehirle ilgili Atatürk Kitaplığı, Osmanlı Arşivleri Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Arşivindeki belgeleri dijital kütüphanesine katmak için girişimlerde bulunduğunu söyleyen Musa, Batroun kentine dair belgelerin bir kısmının Türkiye'den gönderildiğini ve Arapça olarak sergilendiğini ifade etti.

Arşivde, Lübnan halkının sosyal sorunlarının Osmanlı idaresine dilekçe olarak yollandığına dair evraklarla birlikte hayvanlara eziyet edenlerin devlete şikayet edilmesi ve mahkeme tutanakları gibi belgeler yer alıyor.

BEYRUT (AA) - RABİ DEMEC - Lübnan'ın kuzeyindeki Batroun şehrinde Osmanlı dönemine ait bin adet tarihi belgenin bulunduğu sergi açıldı.Anadolu Haber Ajansı