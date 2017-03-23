Kutsi, çocuk orkestrayla konser verdi

Ünlü sanatçı Kutsi, Bitez Mahallesi'ndeki Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu yararına konser verdi. Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Sanatçı Kutsi, konser öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle aynı sahneyi paylaşacağını söyledi.

Okulun müzik grubu öğrencilerinin çaldığı orkestrada sahne alacağını ifade eden Kutsi, "Bu orkestrayla okula destek amacıyla bir konser vereceğiz. Sahnede şarkılar söyleyeceğiz. Buradaki organizasyonda bulunma sebeplerimden bir tanesi de kızımın da bu okulda okuması." dedi.

Kutsi, konser için bir gün önceden çocuklarla prova çalışması yaptıklarını da kaydetti.

Öğrencilerle kendisine ait şarkıları seslendireceğini belirten Kutsi, "5-6 şarkımın provasını yaptık. Ben de gitar çalacağım, vokal yapacağım. Onlarla sohbet edeceğim. Onların o cıvıltıları beni mutlu ediyor." diye konuştu.

- "Kızıma müzik adına ne yapmak isterse destek olurum"

Hayatı boyunca hep örnek bir baba olmaya çalıştığını ifade eden Kutsi, şöyle konuştu:

"Böyle bir projeyi okulun sınıf öğretmeniyle konuştuğumda 'seve seve' dedim. Sahnede prova yaptık ve bu konsere hazırlandık. Kızımla da aynı sahneyi paylaşacağım, bunun içinde heyecanlıyım. Daha önce ben onu saneme çağırıyordum ama bu kez o beni çağırdı. Bende koşa koşa gelirim dedim. Kızım müzik adına ne yapmak isterse ben destek olurum."

Kutsi, daha sonra çocuk orkestranın bulunduğu sahneye çıktı. Sanatçı "Sana ne", "Doğum günü", "Benimle evlenir misin", "Yarım kalan bir şeyler var" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sanatçı konserin sonlarında kızıyla sahnede şarkı söyledi. Kızına gitar çalarak eşlik eden Kutsi, "Arkadaşım eşek" şarkısını seslendirdi.

Konser sonuna kadar sahnesini çocuklarla paylaşan Kutsi, organizasyon sonunda yoğun alkış aldı.

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde okul yararına konser veren sanatçı Kutsi, sahneye okulun çocuk orkestrasıyla çıktı.Anadolu Haber Ajansı