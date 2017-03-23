banner100

banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaKÜLTÜR SANAT

Kutsi, çocuk orkestrayla konser verdi

23 Mart 2017 Perşembe 10:29
Bu haber 34 kez okundu

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde okul yararına konser veren sanatçı Kutsi, sahneye okulun çocuk orkestrasıyla çıktı

Kutsi, çocuk orkestrayla konser verdi
 MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde okul yararına konser veren sanatçı Kutsi, sahneye okulun çocuk orkestrasıyla çıktı.
Ünlü sanatçı Kutsi, Bitez Mahallesi'ndeki Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu yararına konser verdi. Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Sanatçı Kutsi, konser öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle aynı sahneyi paylaşacağını söyledi.

Okulun müzik grubu öğrencilerinin çaldığı orkestrada sahne alacağını ifade eden Kutsi, "Bu orkestrayla okula destek amacıyla bir konser vereceğiz. Sahnede şarkılar söyleyeceğiz. Buradaki organizasyonda bulunma sebeplerimden bir tanesi de kızımın da bu okulda okuması." dedi.

Kutsi, konser için bir gün önceden çocuklarla prova çalışması yaptıklarını da kaydetti.
Öğrencilerle kendisine ait şarkıları seslendireceğini belirten Kutsi, "5-6 şarkımın provasını yaptık. Ben de gitar çalacağım, vokal yapacağım. Onlarla sohbet edeceğim. Onların o cıvıltıları beni mutlu ediyor." diye konuştu.

- "Kızıma müzik adına ne yapmak isterse destek olurum"
Hayatı boyunca hep örnek bir baba olmaya çalıştığını ifade eden Kutsi, şöyle konuştu:

"Böyle bir projeyi okulun sınıf öğretmeniyle konuştuğumda 'seve seve' dedim. Sahnede prova yaptık ve bu konsere hazırlandık. Kızımla da aynı sahneyi paylaşacağım, bunun içinde heyecanlıyım. Daha önce ben onu saneme çağırıyordum ama bu kez o beni çağırdı. Bende koşa koşa gelirim dedim. Kızım müzik adına ne yapmak isterse ben destek olurum."

Kutsi, daha sonra çocuk orkestranın bulunduğu sahneye çıktı. Sanatçı "Sana ne", "Doğum günü", "Benimle evlenir misin", "Yarım kalan bir şeyler var" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.
Sanatçı konserin sonlarında kızıyla sahnede şarkı söyledi. Kızına gitar çalarak eşlik eden Kutsi, "Arkadaşım eşek" şarkısını seslendirdi.
Konser sonuna kadar sahnesini çocuklarla paylaşan Kutsi, organizasyon sonunda yoğun alkış aldı.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.