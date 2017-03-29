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Kitap sevgisi sokaklara taştı

29 Mart 2017 Çarşamba 15:02
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- "Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta çok sayıda öğrenci ve vatandaş, sokaklarda kitap okudu

Kitap sevgisi sokaklara taştı
KARABÜK/DÜZCE (AA) - Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta çoğunluğu öğrenci ve vatandaş binlerce kişi, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde dağıtılan kitapları sokakta okudu.

Karabük'te, Hürriyet Caddesi'ndeki etkinlikte, Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi tarafından dağıtılan 300 kitap, öğrenciler tarafından caddeye konulan sandalyelerde veya ayakta okundu.    

Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu etkinliği yapmamızın amacı gençlerimize, yeni yetişen nesle kitap okumanın, öğrenmenin, araştırmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaktır." dedi.

Kütüphanelerin kapılarının, 7'den 70'e herkese açık olduğunu ifade eden Şahin, "İnsanlarımızın yararlanabileceği her türlü eser, yayın kütüphanelerimizde mevcuttur. Biz herkesi okumak ve öğrenmek için kütüphanelerimize bekliyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Melisa Önder, kitap okumanın güzel olduğunu belirterek, sürekli kitap okuduğunu, herkese de kitap okumayı tavsiye ettiğini söyledi. 

- Binlerce kişi okumak için buluştu

Düzce'de de Anıtpark Meydanında toplanan yaklaşık 3 bin kişi, İl Halk Kütüphanesi tarafından dağıtılan kitapları yarım saat süreyle okudu. 

Vali Yardımcısı Turgut Selimer, burada yaptığı konuşmada, okuma alışkanlığının öğrencilere erken yaşta kazandırılması gerektiğini kaydetti. 

Farklı konularda birden fazla kitap okunması gerektiğini vurgulayan Selimer, şunları dile getirdi:

"Öğrencilerimizi ne kadar erken yaşta okumaya sevk edersek çocuklarımızın yıllar geçtikçe, konuları anlama, bunları tahlil etme yetenekleri o derece artacaktır. Büyüklerimizin dedikleri gibi 'Kitap insanın en iyi dostudur, hiçbir zarar gelmez.' Çocuklarımızın, çok kitap okuyarak, yazılanları analitik düşünceyle değerlendirerek, doğruyu bulmaları mümkün olacaktır." 

- Temizlik işçisi okuma molası verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ise yaklaşık bin öğrenci, mitolojik kahraman Herkül'ün heykeli önünde kitap okudu.

İlçedeki çeşitli okullardan öğrenciler, Atatürk Bulvarı'nda yer alan 2,5 metre uzunluğundaki mitolojik kahraman Herkül'ün heykeli önünde 30 dakika boyunca okudu. 
Ereğli Halk Kütüphanesi Müdürü Hülya Fidan, etkinliğin 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini söyledi. 

Öğrencilerle kitap okuyan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da okuma etkinliği gerçekleştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Gördüğüm en güzel etkinliklerden biri. Kitap okumayı ben de çok seviyorum." dedi. 
Ereğli Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan bir işçinin kitap okuma molası vermesi ise dikkat çekti.


Anadolu Haber Ajansı
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