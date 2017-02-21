"Kar Kış İstanbul" okuyucuyla buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, İstanbul'un kış mevsimini, fotoğraflar ve hikayelerle ele alarak bir kitapta topladı.

"Kar Kış İstanbul" adıyla yayımlanan eserde, 20. yüzyıl başından son çeyreğine kadar geçen döneme ait kış manzaraları ve gündelik hayata ait 80 fotoğraf yer alıyor.

"Kültür Medeniyet Serisi"nin 34. kitabı olarak okuyucuyla buluşan kitabı, araştırmacı yazar Alican Küçükcan kendi koleksiyonundan derleyerek hazırladı. Editörlüğünü Fatih Dalgalı'nın üstlendiği eser, 178 sayfadan oluşuyor.

Küçükcan, kitabın önsözünde, "Dünya gözüyle gördüğüm kışları, o kışları yaşayan insanları, ceplerindeki hikayelerle beraber resmettim. Bazen şehir mobilyası oldum, bazen bir otobüsün içindeydim. Eprimiş eldivenleriyle kartopu yapan çocuktum. Çokça karların içinde tüm masumluğuyla yuvarlanan yeni yetişkin." ifadelerine yer verdi.

Fotoğraflarla birlikte fotoğraflar hakkında notların sunulduğu kitap, "İstanbul Kitapçısı" mağazalarından ve internetten temin edilebilecek.

Anadolu Haber Ajansı