İçimdeki Şehirler - Fotoğraf Sergisi - Ayberk Aksu

Fotoğraf sanatının genç kuşak temsilcilerinden Ayberk Aksu birçok ülkenin şehirlerinde çektiği fotoğrafları açtığı sergi ile taçlandırdı. Sıra dışı izlenimler sunan ve insanların çevreleriyle olan ilişkisini konu alan “İçimdeki Şehirler” fotoğraf sergisi 18 Mart’a kadar Şişli Mantra Cafe’de sanatseverlerle buluşuyor.

AKSU; “RUH HALİMİZ ÇEVREMİZİ VE ŞEHİRLERİ ŞEKİLLENDİRİYOR”

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde öğrenci olan Ayberk Aksu, üniversitedeki hocalarının ve arkadaşlarının teşvikiyle birçok yarışmaya katılmış ve ödüller almış. Fotoğraf tekniğini profesyonelleştiren başarılı fotoğraf sanatçısı Ayberk Aksu; “Sergimde, Avrupa ülkelerinin birçok şehrinde çektiğim fotoğraflar yer alıyor ve her fotoğrafın güçlü bir hikayesi var. Fotoğraflarımda, her birimizin eşsiz hayatlarımızla kendi dünyamızı şekillendirmesini konu alıyorum. Her fotoğrafımın arkasında aslında büyük bir emek ve sabır var. İlk sergim olmasına rağmen sanatseverlerden çok olumlu tepkiler alıyorum. Avrupa kıtasını kapsayan ilk sergimde yer alan fotoğraflar şehirlerin insan eksenli karasteristiğini yansıtıyor. Yakın zamanda Uzak doğu ülkelerindeki şehirlerde fotoğraf çekimlerime devam edeceğim. Şişli Matra Cafe’de yer alan ilk sergime sanatseverleri bekliyorum.”