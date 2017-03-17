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Fas'ta 14. Uluslararası Göçebe Festivali başladı

17 Mart 2017 Cuma 11:08
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- Cezayir sınırında yer alan Zagora kentindeki festivalin açılışında geleneksel dans ve müzik gösterileri sunuldu

Fas'ta 14. Uluslararası Göçebe Festivali başladı
 FAS (AA) - Fas’ın sahra bölgesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Göçebe Festivali", yerel ve yabancı grupların geleneksel dans ve müzik gösterileriyle başladı.
Fas-Cezayir sınırında yer alan Zagora kentine bağlı Emhamid Gazlan kasabasındaki festivali, sahrada yaşayan göçebe halkın yanı sıra bölge ülkelerinden çok sayıda kişi izliyor.

"Vadi Nun Dansçıları"nın performansıyla başlayan dans ve müzik gösterisi, Polonyalı sanatçı Dudy Skrzypce ve müzik grubu Dikanda ile devam etti. Son olarak sahneye Fas'ın önde gelen sahra bölgesi sanatçılarından Saide Şeref çıktı.
Dikanda'nın solisti Anna Czerniawska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu küçük kasabada festival vesilesiyle bölge halkı ve müzik tutkunlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Czerniawska, sahra ve sahra insanının kendisine hep çekici geldiğini belirterek, bundan dolayı festivale her yıl katılmaya çalıştığını dile getirdi.
Bölge halkının çok cana yakın ve misafirperver olduğunu vurgulayan Czerniawska, bu samimi ortamı çok sevdiğini sözlerine ekledi.

Festival kapsamında onlarca geleneksel müzik ve dans gösterisinin yanı sıra çöl insanının yaşamından kesitlerinin de sunulacağı birçok kültürel faaliyet düzenleniyor.
Katılımcı sayısı geçen yıl 15 bin civarında olan Uluslararası Göçebe Festivali, 18 Mart'a kadar devam edecek.


Anadolu Haber Ajansı
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