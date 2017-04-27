Ana SayfaKÜLTÜR SANAT

Expo Georgia Turizm Fuarı Tiflis'te başladı

27 Nisan 2017 Perşembe 15:52
Bu haber 126 kez okundu

- Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Giorgadze: "Fuara Türkiye'nin zengin bir şekilde katılmasından son derece memnun kaldık. Türkiye ile Gürcistan arasında çok güçlü tarihi bağlar bulunuyor. İki ülkenin çok büyük turizm potansiyeli var"

Expo Georgia Turizm Fuarı Tiflis'te başladı
TİFLİS (AA) - Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikheil Giorgadze, Tiflis'te başlayan 19. Expo Georgia Turizm Fuarı'na Türkiye'nin zengin bir şekilde katılmasından son derece memnun kaldıklarını ifade ederek, "Türkiye ile Gürcistan arasında çok güçlü tarihi bağlar bulunuyor. İki ülkenin çok büyük turizm potansiyeli var" dedi. 

Gürcistan'da düzenlenen 19. Uluslararası Expo Georgia Turizm Fuarı açıldı. Başkent Tiflis'teki Expo Georgia Fuar salonunda düzenlenen açılış törenine, Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikheil Giorgadze, Gürcistan Çevre ve Tabii Kaynaklar Koruma Bakanı Gigla Agulaşvili, Gürcistan Turizm İdaresi Başkanı Giorgi Çogovadze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ile Türkiye'nin Bakü Kültür ve Turizm Müşavirliği yetkilileri katıldı. 

Açılış töreni ardından Türkiye standını ziyaret eden Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Giorgadze AA muhabirine yaptığı konuşmasında fuarda Türkiye'nin turizm ve kültür zenginliklerin yer almasından   son derece memnun kaldıklarını ifade etti. 

"Türkiye'nin bu fuara çok geniş bir katılım sağlamasından dolayı son derece memnunuz. Türkiye'nin katılması doğaldır çünkü aramızda çok güçlü tarihi bağlar ve karşılıklı somut siyasi ile ekonomik destek mevcut. İki ülkenin çok büyük turizm potansiyeli var" ifadelerini kullanan Giorgadze, benzer etkinliklere katılarak her ülkenin kendi kültür ve turizm zenginliklerini diğer ülkelerle tanıtma fırsatına sahip olduğunu belirtti. 

İki ülkenin ilişkilerinde kültürün büyük bir yer aldığını belirten Giorgadze sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük memnuniyetle belirtmek isterim ki siyasi ve ekonomik alanlardaki gibi kültür alanında da bağlantılarımız çok güçlü ve aktif. Biz yakında kültür alanında Türkiye'yle yeni iş birliği anlaşmasını imzalayacağız ve bu anlaşma ilişkilerimizi güçlendirmek ve daha da ileriye taşımak için güçlü bir destek olacak". 

Tifis'teki Expo Georgia Fuar merkezinde düzenlenen açılış töreni ardından, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Gümrükçü, Türk standını ziyaret eden Gürcistanlı bakanlar Giorgadze ve Agulaşvili sle Gürcistan Turizm İdaresi Başkanı Çogovadze'ye hediyeleri takdim ederek Türk mutfağındaki tatlılardan ısmarladı. 

Türkiye'nin Bakü Kültür ve Turizm Müşavirliği desteğiyle hazırlanan Türkiye standını ziyaret edenlere geleneksel teknikle pişirilen Türk kahvesi eşliğinde Türk lokumu, baklavası, yemişleri ve tatlıları ikram edilecek ve geleneksel sanatlardan tesbih, ebru, çini, ipek dokumanın ünlü ustalarınca bunların nasıl yapıldığına dair örnekler sunulacak.

 100'den fazla yerel ve yabancı şirketin katıldığı fuarda katılımcılar, her gün 4 kez canlı Türk müziği performansı izleme fırsatı bulacak. Ayrıca THY’nin özel konuğu olarak katılan ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Usta, Türkiye standında bulunarak Gürcüstan’daki sevenleriyle buluşacak. Etkinlik kapsamında bu akşam  Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Gürcistan turizminin sektör temsilcileri, Türk turizmciler ve iş adamları için bir resepsiyon verilecek. 

Fuar 3 gün boyunca ziyaretçiye açık kalacak. 

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.