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"Deniz Ressamı"nın sergisi Başkentliler ile buluştu

27 Nisan 2017 Perşembe 15:12
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- Eserlerinde deniz temasını işlediği için sanat çevrelerinde "Deniz Ressamı" olarak bilinen ressam Öğüt, Ankara'da sergi açtı

 ANKARA (AA) - Eserlerinde deniz temasını işlediği için sanat çevrelerinde "Deniz Ressamı" olarak bilinen ressam Cafer Öğüt, Başkentte sergi açtı.
TESK Sanat Galerisi'ndeki sergide, Öğüt'ün, aralarında Rusya'da "Ayvazovski Onur Ödülü"ne değer görülen, yağlı boya tekniğiyle tuvale aktardığı eserinin de yer aldığı, toplam 30 tablosu bulunuyor.
Tamamı deniz temasının işlendiği eserlerden oluşan sergi, 30 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak.

- "Ankara'ya deniz havası getirmeye çalıştım"
Ressam Öğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanat hayatına İzmir'in Çeşme ilçesinde devam ettiğini belirterek, orada denizle iç içe bir yaşam sürdüğünü söyledi.

Bu durumun eserlerine de yansıdığını dile getiren Öğüt, "Bu sergiyle denizi olmayan Ankara'ya bir nebze de olsa deniz havası getirmeye çalıştım. TESK Sanat Galerisi kapılarını açarak buna vesile oldu. Ankaralı sanatseverlere, TESK yönetimine ve galerinin koordinatörü Göknur Çoban hanıma teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Haber Ajansı
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