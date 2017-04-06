Cannes'da Türk dizilerine büyük ilgi

Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen etkinliğe 60 ülkedeki 972 yapım şirketinden yaklaşık 1800 temsilci katıldı. Fuarda TRT'nin II. Abdülhamit'in hayatını konu alan "Payitaht" dizisinin dünya prömiyeri de yapıldı.

Fuara katılan TRT ve ATV içerik satış temsilcileri Türk dizi sektörünün dünyadaki durumunu AA muhabirine değerlendirdi.

ATV İçerik Satış ve Alım Müdürü Ziyad Varol, Türk dizilerinin yaklaşık son 10 yıldır, dünyanın takip ettiği içeriklerden biri olduğunu belirterek "İlk etapta biz daha eski dizilerimizi satarak başladık. Ama son dönemde bu gitgide daha profesyonel bir boyut kazanıyor. Önceleri bir trend olan Türk dizileri şu anda aslında kendine ayrı bir yer edinmiş durumda. Rüştümüzü ispat ettiğimiz bir serüvenin ikinci aşamasına geçmiş vaziyetteyiz.” dedi.

Dizilerinin satışında son durumu aktaran Varol, "Bizim ATV dizilerimiz arasında en çok sattığımız diziler Sıla, Unutulmaz, Gönülçelen ve Hatırla Sevgili gibi diziler. Bunlar bizim altın klasikler dediğimiz dizilerimiz. Onun dışında son dönemden bahsetmek gerekirse ATV’nin son birkaç yıllık sürecinde de Kırgın Çiçekler bizim birçok ülkeye sattığımız dizilerden. Yine Yeter ile Aşk ve Mavi fuar vesilesiyle tanıttığımız yeni dizilerimiz. Kırgın Çiçekler'in çok globale de uygun bir senaryosu ve anlatım şekli var." diye konuştu.

- "Türk dizileri farklı bölgelerde çok yüksek reyting alıyor"

Türk dizilerinin birçok ülkede önemli başarılara imza attığını vurgulayan Varol, "Dolayısıyla dizilerin çok farklı bölgelerde çok yüksek reytingler aldığını ve ciddi başarılar elde ettiğini görebiliyoruz. Mesela Endonezya, Hırvatistan ve Şili gibi çok farklı bölgelerde Kırgın Çiçekler pazar buldu. Hepsinde de gerçekten iyi ratingler alıyor. Müşterilerimiz çok memnun. Son olarak Şili’ye, Kırgın Çiçekler, Yeter ve Benim için Üzülme'yi lisansladık. Bunu burada taçlandırdık." ifadelerini kullandı.

TRT dizilerinin içerik pazarlamasını yapan MISTCO şirketinin satış temsilcisi Ayşegül Tüzün, dünyanın her yerinden gelen TV sektörü temsilcileriyle görüştüklerini belirterek "Diriliş Ertuğrul dizisi son 3 senedir Türkiye’de en çok seyredilen dizi. Bu kadar başarılı bir prodüksiyon olması da diziye dünyanın dört bir yanından ilgiyi de beraberinde getiriyor." şeklinde konuştu.

"Diriliş Ertuğrul" dizisinin dünyanın birçok ülkesinde pazar bulduğunu vurgulayan Tüzün, şöyle devam etti:

"Halihazırda 1. ve 2. sezonu Endonezya'dan Ortadoğu'ya oradan da Bangladeş’e varan çok geniş bir yelpazedeki ülkelere satılmış durumda. Satış yaptığımız ülkelerden de aldığımız geri dönüşler çok başarılı ve Türkiye'de olduğu kadar ilgi gördüğü şeklinde. Zaten 3. sezonda Türkiye’yle eş zamanlı olarak devam etme kararı aldılar."





- "Diriliş Ertuğrul ve Filinta dizisi 2018'de de Katar'da"

"Diriliş Ertuğrul" dizisinin Türkiye’yle kültürel yakınlığı bulunan Kazakistan'da ve Doğu Avrupa’da gösteriminin devam ettiğini söyleyen Tüzün, Katar TV'nin 2018 yılında da "Filinta" ve "Diriliş Ertuğrul"u yayınlamaya devam edeceğini dile getirdi.

"Payitaht" dizisinin başarısına da değinen Tüzün, şunları kaydetti:

"Tarihi yönü çok kuvvetli olan bir dizi ve pazara çok güçlü bir giriş yaptı. İlk günde düzenlediğimiz bir etkinlikle yapımcılara ve fuar katılımcılarına içeriği tanıtma fırsatı bulduk. Özellikle Latin Amerika bölgesinden ciddi bir talep gelmeye başladı. Oyuncularımız ve yapımcılarımız da bu etkinliğimize katıldılar. Pazarlama anlamında önemli bir şans yakaladık. Proje oldukça iddialı. Herkes seyrettikçe hem II. Abdülhamid Han’ın siyasi yanını görme hem de onu bir eş ve baba olarak keşfetme imkanı bulacak."

CANNES (AA) - Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen uluslararası MIP TV 2017 Televizyon ve Dijital İçerik Fuarı'nda Türk dizileri büyük ilgi gördü.Anadolu Haber Ajansı