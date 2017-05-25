Bu hafta 9 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Jee-woon Kim'in yönettiği ve Byung-hun Lee, Yoo Gong, Kang-ho Song, Ji-min Han ile Hee-soon Park'ın oynadığı "Karanlık Görev" izleyici ile buluşacak.

"Şeytanı Gördüm" ve "Karanlık Sırlar"ın yönetmeni Jee-woon Kim'in yeni filmi, 1920'lerin Japon işgali altındaki Güney Kore'sinde geçen bir casusluk öyküsünü anlatıyor.

Venedik ve Torondo başta olmak üzere dünyanın en önemli festivallerinde görücüye çıkan film, gösterildiği Güney Kore sinemasında 10 günde 4 milyon izleyici ile gişe rekoru elde etmişti.

- "Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı"

Espen Sandberg ile Joachim Ronning'in yönettiği ve Johnny Depp'in başrolünde oynadığı "Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı", macera ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Kaptan Jack Sparrow'a yeniden hayat veren Johnny Depp'e, Javier Bardem, Orlando Bloom, Kaya Scodelario, Brenton Thwaites gibi isimlerin eşlik ettiği film, başı beladan eksik olmayan "Jack Sparrow"un şu ana kadar karşılaştığı en dişli düşmanı "Kaptan Salazar" ile yüzleşmesini anlatacak.

- "Aşk ve Savaş"

Emir Kusturica'nın yazıp yönettiği, başrolünü Monica Bellucci ile paylaştığı "Aşk ve Savaş", izleyici ile buluşacak.

Bosna Savaşı sırasında filizlenen bir aşkı konu edinen film özetle şöyle:

"Bosna Savaşı yıllarında ve bahar mevsiminde bir sütçü, vızıldayan mermiler arasında cepheye süt taşırken aydınlık ve huzurlu bir yaşamın hayallerini kurmaktadır. Köye gelen gizemli bir İtalyan kadına aşık olmasıyla alt üst olan hayatı, onu tutku dolu, yasaklı bir ilişkiye sürükler."

- "Deha"

Marc Webb'in yönetmenliğini üstlendiği "Deha" adlı filmin başrollerinde Chris Evans, Jenny Slate, Mckenna Grace ve Octavia Spencer rol aldı.

Senaryosu Tom Flynn'e ait olan ABD yapımı dram türündeki film, Florida'da yaşayan bir adamın genç ve dahi yeğenini yetiştirme hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

- "Yarının Adı Başka"

Volkan Keskin, Zelal Dere, Fırat Tanış ile Metin Keçeci'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı "Yarının Adı Başka" filminin yönetmenliğini Moharram Zeinalzadeh ile Mustafa Delazy ikilisi üstlendi.

Çekimleri Van'ın Edremit ilçesinde yapılan Türkiye-İran ortak yapımı film, aşık olduğu kadını korumaya çalışan bir çobanın hikayesini odağına alıyor.

Dram türündeki filmin müzikleri Mazlum Çimen imzası taşıyor.

- "Toz"

Gözde Kural'ın senaryosunu yazıp yönettiği "Toz"un başrollerinde Öykü Karayel, Beran Soysal, Muhammed Cangören ve Abdul Qadir Farookh oynuyor.

Yönetmenin ilk uzun metraj deneyimi olan film, İstanbul'dan Afganistan'a uzanan bir arayışı konu ediniyor.

- "Sinsiran: Yasak Aşk"

Samet Çakırtaş'ın yönetmenliğini üstlendiği "Sinsiran: Yasak Aşk", kim tarafından yapıldığı belirsiz bir büyünün yarattığı yıkımı konu ediliyor.

Şehmus Kartal, Pınar Güven, Bilge Bilge, Akın Ayvaz, Sebahat Adalar ve Yaşar Alptekin'in başrollerinde yer aldığı film, korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

- "Katre"

Atakan Şatıroğlu ve Berkay Berkman'ın yönetip başrollerinde yer aldığı film, yaşadığı mahallede türlü oyunlar çeviren bir emlakçının hikayesi etrafında şekilleniyor."

- "Özgürlüğün Sesi Bilal"

Khurram H. Alavi ve Ayman Jamal'ın yönetmenliğini yaptığı haftanın animasyon filmi "Özgürlüğün Sesi Bilal", Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ilk inananlardan siyahi bir köle olan Bilal-i Habeşi'nin hikayesini anlatıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri yapımı filmin Türkçe seslendirmelerini Engin Altan Düzyatan, Tamer Karadağlı, Ayça Bingöl, Volkan Severcan ve Ayhan Kahya yaptı.

Anadolu Haber Ajansı