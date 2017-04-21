banner197
Ana SayfaKÜLTÜR SANAT

BBDSO'dan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı“ konseri

21 Nisan 2017 Cuma 10:55
Bu haber 821 kez okundu

- Konserde 12 yaşındaki piyanist Dimitry Iskhanov sahne aldı

BBDSO'dan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' konseri
BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserine çocuklar aileleriyle katıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, Samsun Devlet Opera ve Balesi Şefi Mikhail Kirchhoff yönetti.
Gecede, 12 yaşındaki piyanist Dimitry Iskhanov, BBDSO eşliğinde D.Kabalevsky'nin piyano konçertosunu seslendirdi. Konserin devamında soprano Zerrin Karslı, J. Offenbach'ın "Hofmann'ın Masalları" operasından Olimpia'nın Aryası'nı yorumladı.

Daha sonra şef Kirchhoff, konseri izlemeye gelen çocuklardan 3'ünü sahneye aldı ve onlara kısa bir eğitim verdi. Çocuklar eğitimin ardından orkestrayı yönetti. Konserin ikinci yarısında ise BBDSO, Mussorgsky'ın "Bir Sergiden Tablolar" Süitinden Cüce, Kabalevsky'in Galop, J. Strauss'un Pizzicato Polka, J. Haydn’ın Oyuncak Senfonisi ve W. Schroder’in Küçük Bir Gülüş Müziği adlı eserlerini sahneledi.

Gecenin sonunda Dimitry Iskhanov ve Zerrin Karslı'ın sergilediği performans Bursalı müzikseverler ve çocuklar tarafından uzun süre alkışlandı.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.