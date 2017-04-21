BBDSO'dan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı“ konseri

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserine çocuklar aileleriyle katıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, Samsun Devlet Opera ve Balesi Şefi Mikhail Kirchhoff yönetti.

Gecede, 12 yaşındaki piyanist Dimitry Iskhanov, BBDSO eşliğinde D.Kabalevsky'nin piyano konçertosunu seslendirdi. Konserin devamında soprano Zerrin Karslı, J. Offenbach'ın "Hofmann'ın Masalları" operasından Olimpia'nın Aryası'nı yorumladı.

Daha sonra şef Kirchhoff, konseri izlemeye gelen çocuklardan 3'ünü sahneye aldı ve onlara kısa bir eğitim verdi. Çocuklar eğitimin ardından orkestrayı yönetti. Konserin ikinci yarısında ise BBDSO, Mussorgsky'ın "Bir Sergiden Tablolar" Süitinden Cüce, Kabalevsky'in Galop, J. Strauss'un Pizzicato Polka, J. Haydn’ın Oyuncak Senfonisi ve W. Schroder’in Küçük Bir Gülüş Müziği adlı eserlerini sahneledi.

Gecenin sonunda Dimitry Iskhanov ve Zerrin Karslı'ın sergilediği performans Bursalı müzikseverler ve çocuklar tarafından uzun süre alkışlandı.

Anadolu Haber Ajansı