İSTANBUL (AA) - "Bakırköy 1. Kodlama ve Robotik Festivali"nde öğrenciler hünerlerini sergiledi.

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığı iş birliğiyle Hava Kuvvetleri Havacılık Müzesi alanında gerçekleştirilen etkinliğin açılışını Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk, Bakırköy İlçe Milli Eğitimi Müdürü Emrullah Aydın ve diğer yetkililer yaptı.

Bakırköy'deki okullar ile Türkiye'nin farklı illerinden de birçok okul ve kurumdan 6-17 yaş aralığındaki öğrencilerin katıldığı festivalde genç mucitler, projelerini gelen katılımcılara anlattı.

Yedikule Ortaokulu'ndan Melike Erbaş, 3 arkadaşıyla beraber yaptıkları projede, ortaokul öğrencilerinin elementleri ezberlemelerinin zor olmasından dolayı "element eşleştirme oyunu" isimli proje geliştirdiklerini ve böylece öğrencilere derslerinde yardımcı olacaklarını söyledi. Ataköy Anadolu Lisesi'nden Alpdağ Arslan ise arkadaşlarıyla birlikte, ev hanımları için uzaktan kumandayla çalışan stor perde yaptıklarını, otomobiller için mesafe algılayan sensör geliştirdiklerini, elektriğin ısıya dönüşmesiyle çalışan strafor kesici üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Festivalin ilk gününde 340 öğrenci 234 proje çalışması yaparken, etkinlik alanına kurulan sahnede, Hava Harp Okulu Orkestrası başta olmak üzere Bakırköy okullarındaki öğrenci müzik grupları ziyaretçilere konserler verdi. Festival yarın sona erecek.

Anadolu Haber Ajansı