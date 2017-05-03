banner197
Ana SayfaKÜLTÜR SANAT

"Bakırköy 1. Kodlama ve Robotik Festivali"

03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:11
Bu haber 163 kez okundu

- "Bakırköy 1. Kodlama ve Robotik Festivali"nde öğrenciler hünerlerini sergiledi.

İSTANBUL (AA) - "Bakırköy 1. Kodlama ve Robotik Festivali"nde öğrenciler hünerlerini sergiledi.

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığı iş birliğiyle Hava Kuvvetleri Havacılık Müzesi alanında gerçekleştirilen etkinliğin açılışını Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk, Bakırköy İlçe Milli Eğitimi Müdürü Emrullah Aydın ve diğer yetkililer yaptı.

Bakırköy'deki okullar ile Türkiye'nin farklı illerinden de birçok okul ve kurumdan 6-17 yaş aralığındaki öğrencilerin katıldığı festivalde genç mucitler, projelerini gelen katılımcılara anlattı.

Yedikule Ortaokulu'ndan Melike Erbaş, 3 arkadaşıyla beraber yaptıkları projede, ortaokul öğrencilerinin elementleri ezberlemelerinin zor olmasından dolayı "element eşleştirme oyunu" isimli proje geliştirdiklerini ve böylece öğrencilere derslerinde yardımcı olacaklarını söyledi. Ataköy Anadolu Lisesi'nden Alpdağ Arslan ise arkadaşlarıyla birlikte, ev hanımları için uzaktan kumandayla çalışan stor perde yaptıklarını, otomobiller için mesafe algılayan sensör geliştirdiklerini, elektriğin ısıya dönüşmesiyle çalışan strafor kesici üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Festivalin ilk gününde 340 öğrenci 234 proje çalışması yaparken, etkinlik alanına kurulan sahnede, Hava Harp Okulu Orkestrası başta olmak üzere Bakırköy okullarındaki öğrenci müzik grupları ziyaretçilere konserler verdi. Festival yarın sona erecek.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.