Atina'da Türk ve Yunan ezgileri konseri

ATİNA (AA) - Yunan ve Türk müzikseverler Yunanistan'ın başkenti Atina'da iki ülkenin ezgilerini dinlemek için bir araya geldi.

Türkiye'nin Atina Kültür ve Tanıtma Müşavirliğince Benaki Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, Türk ve Yunan sanatçılardan oluşan "İstanbul'dan Mektup" grubu konser verdi.

Kemençe ve ud ile seslendirilen İstanbul ezgileri ve rebetiko şarkıları, dinleyicilerden beğeni topladı.

Etkinlikte ayrıca 1930 yılında Karşıyaka ile Yunan Lailapas futbol takımları arasındaki 3'üncü dakikasında hava şartları nedeniyle kesilen ve 2014 yılında tamamlanan dostluk maçının hikayesini anlatan "87 Dakika" adlı belgeselin gösterimi gerçekleştirildi.

Programa Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik ve misyon temsilcilerinin yanı sıra Yunan siyasetçiler katıldı.

Anadolu Haber Ajansı