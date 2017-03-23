Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen "Aşık Veysel Anma Programı"nın açılışında konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Aşık Veysel'in unutulmaz türküleri geride bıraktığını belirterek, "Çok güzel dizeler bıraktı bize. Her birisi çok anlamlıydı. Anadolu irfanını, tasavvufunu, kültürünü, aşkını, sevdasını, hüznünü yürekten taşıdı bize. Çünkü yüreğiyle yazdı." dedi.

Metiner, Aşık Veysel'in küçük yaşta gözlerini kaybettiğine işaret ederek, "Görmek için iki göze gerek yok. İçinizdeki gözlerle de okuyabilirsiniz. Hatta gören gözlerden çok daha anlamlı okuyabilirsiniz. Aşık Veysel'imiz bize bunu gösterdi. İçimizdeki gözlerimizle de Anadolu'yu nasıl doğru okuyabileceğimizi, Anadolu'nun o yürekli insanların yurdunu, sevdasını, aşkını, hüznünü gösterdi bize. Mekanı cennet olsun. Keşke Aşık Veysellerimiz çok olsa. Keşke ayakları gibi, gönlü de, beyni de bu topraklarda olan sanatçılarımız çok olsa. En büyük eksikliğimiz bu." ifadelerine yer verdi.

Küçükçekmece Belediyesi Başkanı Temel Karadeniz de Anadolu'dan yükselen değerleri her vesile anlatmak ve aktarmak istediklerini söyledi.

Aşık Veysel'in istediği ilk şeyin samimiyet olduğuna dikkati çeken Karadeniz, "Biz acaba değerlerimize karşı ne kadar samimiyiz? Çünkü asrın insanının oyuncakları artıyor. Herkes kendine eğlenecek bazı şeyler buluyor. Yaşatacağımız, yücelteceğimiz değerleri bazen şaşırıyoruz." diye konuştu.

Karadeniz, Aşık Veysel'in gönül gözünün açık olduğunu sözlerine ekleyerek, "Onu anlamanın, dinlemenin ve dinletmenin de gönül gözlerini açacağını düşünüyoruz. Bu gayretimiz onun için. Ben de Sivaslıyım. Onun hemşehrisiyim. Fakat Aşık Veysel başka bir memleketli de olsa emin olun, aynı duygularla onu anmak isteyecektik. Çünkü onu seven Edirneli, Karslı ve Mardinlilerin olduğunu biliyoruz. O kadar güzel şeyler söylüyor ki. Belki söylemiş olduğu her şeyle ilgili önemli bir felsefe ortaya çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Güzelliğin On Par Etmez", "Dostlar Beni Hatırlasın" gibi unutulmaz eserleri Nida Ateş, Adile Kurt Karatepe ve Celal Bakar tarafından yorumlandı.

Yaklaşık iki saat süren etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

İSTANBUL (AA) - Aşıklar geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 44'üncü yıl dönümünde Küçükçekmece Belediyesince düzenlenen etkinlikte anıldı.Anadolu Haber Ajansı