UŞAK (AA) - Uşak Valisi Ahmet Okur 15 Temmuz gecesi Türk milletinin darbeye, darbeyle karşılık verdiğini ve tarih yazdığını bildirdi.

Uşak Üniversitesi İslami İlimleri Fakültesi öğrencileri Atatürk Kültür Merkezi'nde, 15 Temmuz gecesi yaşananları "Arapça Sözlerle 15 Temmuz Kahramanlığı" piyesiyle sahneye aktardı.

Oyundan önce bir konuşma yapan Vali Okur 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini belirterek, "Tarihçiler 15 Temmuz'u çok önemli bir noktaya yazdılar. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz darbeye darbeyle karşılık verdi. Ama maalesef 15 Temmuz'u bize unutturmaya, hiç olmamış, yaşanmamış, tanklar yürümemiş, uçaklar uçmamış, helikopterlerden ateş açılmamış gibi unutmamız için algı oluşturulmaya çalışılıyor." dedi.

15 Temmuz'da yaşanan ihanetin asla unutulmamasını ve gelecek nesillere aktarılmasını isteyen Vali Okur, "15 Temmuz gecesi, halkımız sadece Türkiye'nin değil, yeryüzündeki tüm mazlumların, masum, eziyet altındakilerin teminatı olan bir milletin geleceğine, istikbaline el koydu. Dünyada çok ihanetler, darbe girişimleri ve darbeler olmuştur ama böyle bir girişimi insanlık tarihi yazmamıştır diye düşünüyorum. Çünkü o gece halkımız darbeye darbeyle karşılık vermiştir. Eğer bizler uyanık olmazsak ilk fırsatta bizi indirmek isteyenler olacak. " diye konuştu.

Vali Okur'un konuşmasının ardından 15 Temmuz gecesinde yaşananların canlandırıldığı ve Arapça olarak sahnelenen tek perdelik piyes sahnelendi.

Piyesin yapımını ve yönetmenliğini İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Halil İbrahim Kocabıyık ve Fakülte Sekreteri Süleyman Kozak üstlenirken, oyuncu olarak fakülte öğrencileri rol aldı.

Etkinliğe, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Haber Ajansı