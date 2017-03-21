"Ankara" temalı satranç takımları tasarlandı

ANKARA (AA) - Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nin Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlediği "Ankara Temalı Satranç Takımı Tasarım Yarışması"nda dereceye girenler belli oldu.

Yarışmaya katılan tasarımlar, Ankara'nın ve cumhuriyetin öne çıkan değerlerini ve yapılarını, satranç tahtasına taşıdı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Ankara Kalkınma Ajansı Başkanı Arif Şayık, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Akın Gökyay, Nurus Yönetim Kurulu Üyesi ve Tasarımcı Renan Gökyay ile Ankara Kalkınma Ajansı Uzmanı Aybars Erdemli'nin yer aldığı jüri, yarışmada 28 farklı tasarımı değerlendirildi.

Jüri, oy birliğiyle Selim Kocaman'ın tasarımını birinci seçti. Yarışmada ikinciliği Çiğdem Aslantaş, üçüncülüğü ise Hüseyin Baran'ın tasarımı elde etti. Mansiyon ödüllerini ise Mehmet Oğuz, Beyza Akyüz, Mahmut Ferit Aydın aldı. Jüri Özel Ödülü ise Ayça Kıvanç Hasdemir'in tasarımına verildi.

Yarışmada birinci olan esere 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin lira ödül verilecek. 3 adet mansiyona ise biner lira ödül dağıtılacak.

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Akın Gökyay, yaptığı açıklamada, dünyada çok sayıda örneği olmasına rağmen Türkiye'ye ilk defa anıtsal yapılardan oluşan satranç takımı kazandırdıklarını belirterek, "Yarışma katılımcıları, birbirinden değerli tasarımlarla cumhuriyetimizin ve başkentimizin simgesi olan değerleri satranç takımlarına da yansıttı. Hayalim bu tasarım yarışmasıyla hayat buldu." dedi.

Gökyay, yarışma fikrinin, dünyadaki satranç takımlarının örneklerini görmeye başladıktan sonra aklında şekillendiğini dile getirerek, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden satranç takımlarını incelerken, birçok ülkenin anıtsal yapılarını, tarihlerini, kültürlerini satranç takımlarına yansıttıklarını gördüm. Satranç takımları o ülkenin kültürel birikimini temsil ederken aynı zamanda tanıtımını da üstleniyordu. Rotterdam'ın anıtsal yapılarından ve bina silüetlerinden oluşan bir satranç takımını satın aldım. Londra’nın anıtsal yapılarından oluşan bir satranç takımı görerek aldığımda, ülkemde benzer bir satranç takımı arayışına girdim." diye konuştu.

Türkiye topraklarında binlerce yıllık satranç kültürü olmasına rağmen, Osmanlı motifleri dışında satranç takımına rastlamadığını dile getiren Gökyay, "Bunun üzerine önceliği başkente ve cumhuriyet değerlerine vererek, Ankara Kalkınma Ajansı ile tasarım yarışması başlattık. Yarışmaya katılan eserlerin tasarım kalitesi ve yarışmacıların ilgisi doğru bir projeyi başlattığımızı gösterdi. Hedefimiz, tüm Türkiye'yi satranç tahtasında buluşturmak." ifadelerini kullandı.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık da yarışmanın ilk kez düzenlendiğine dikkati çekerek, ödül alan eser sahiplerini ve emek harcayan tüm yarışmacıları tebrik etti.

Anadolu Haber Ajansı