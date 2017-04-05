“Alemdar Destanı“ sahnede hayat buldu

ZONGULDAK (AA) - Kurtuluş Savaşı'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ile Milli Mücadele yıllarında üstün yararlılık gösteren Alemdar Gemisi'nin Ereğli Sanat Kurumu Derneği Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen hikayesi, sanatseverlerce ilgiyle karşılandı.

Kurtuluş Savaşı'nın silahsız kurtarma gemisi olarak orduya gerekli silah ve cephaneyi taşıyarak önemli hizmetlerde Alemdar Gemisi ile ilk deniz şehidi Recep Kahya ve mürettebatının destansı öyküsü tiyatro sahnesine taşındı.

Ereğli Sanat Kurumu Derneği Tiyatro Topluluğunun, 26 kişilik ekibinin 7 aylık bir çalışması sonucu "Alemdar Destanı" adıyla önceki gün ilçedeki Atatürk Kültür Merkezi Sinema Salonunda sahnelenen oyun, tiyatroseverlerin beğenisini kazandı.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Cihangir Amca, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türk tarihinde Alemdar Gemisi’nin büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi: Geminin tarihine ilişkin araştırmalar yaptıklarını anlatan Amca, "Alemdar'a Ereğli'den katılan 13 kahraman var, hikayelerini araştırdık, ailelerine ulaştık. Onların anlattığı hikayelerden bu oyunu hazırladık. 26 kişilik kadrosuyla ilk gösterisi. Aslında bir anlamada tarihe ışık tutmak istiyoruz. Belgesel tiyatro niteliğinde bir oyun sergileyeceğiz. Oyundaki kişiler ve hikaye gerçek. Biz sadece teatral olarak ve Ereğli penceresinden bakmaya çalıştık.” diye konuştu.

Ereğli ilçesinin, Kurtuluş Savaşı'na çok büyük etkisi olduğunu belirten Amca, "Alemdar buraya geliyor, kıyıda duran balıkçılar, mesele vatan olunca çıkıyorlar Alemdar’a ve vatan için canlarını hiçe sayarak savaşıyorlar. Böyle bakir bir hikayenin gizli kalması bize dokundu ve araştırdık. Gerçek bilgilere ulaştık. Genelkurmay'ın ve geminin jurnalindeki bilgilerle birebir tarihi yansıtmaya çalıştık, umarım başarılı oluruz." ifadesini kullandı.

Ereğli Sanat Kurumu Derneği Yöneticisi Naile Bingöl de herkesin çeşitli şehirlerden gelmesine rağmen Ereğlili olduğunu ifade ederek, Yönetmen ve yazarımız Cihangir Amca ile yönetimde görev alan arkadaşlarımız, Ereğli’ye olan minnetimizi, Ereğli’nin tarihiyle gurur duyarak ve bunu da anlatarak yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

- Gazi Alemdar Müzesi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde milli mücadele döneminde üstün yararlılıklar gösteren, 1982'de hurdaya ayrıldıktan sonra aynı ölçülerle benzeri yapılarak 2008'de müzeye dönüştürülen Gazi Alemdar Gemisi'ni, her yıl on binlerce yerli ve yabancı ziyaret ediyor.

Anadolu Haber Ajansı