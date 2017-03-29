Adriana Lima Antalya'ya geliyor

Dosso Dossi Fashion Show organizasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'da 8-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show'un yıldızı, ünlü top model Adriana Lima olacak.

The Land of Legends Theme Park ortaklığında gerçekleştirilecek şovda, Adriana Lima, 9 Haziran'da podyuma baş manken olarak çıkacak ve defilede dört kıyafet sergileyecek. Lima, The Land of Legends Theme Park'ta özel hazırlanacak podyumda 50 mankenle yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, yaptıkları teklifi hemen kabul eden Adriana Lima'nın Türkiye'ye yeniden gelecek olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Bu yıl en büyük şova hazırlandıklarını vurgulayan Eraslan, açıklamasında, "Gerek podyumda yürüyecek isimlerle gerekse defilemizi gerçekleştireceğimiz Türkiye'nin en büyük yaşam ve eğlence parkı The Land Of Legends Theme Park ile uzun süre konuşulacak görkemli bir şova imza atacağız. Bu yıl, baş mankenimiz Adriana Lima'nın yanı sıra başka sürpriz isimleri de Antalya'da ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show'un baş mankeni Adriana Lima, podyumda 50 mankenle yürüyecek.Anadolu Haber Ajansı