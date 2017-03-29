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Adriana Lima Antalya'ya geliyor

29 Mart 2017 Çarşamba 12:49
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- Ünlü top model Adriana Lima, baş manken olarak Dosso Dossi Fashion Show'a katılacak

Adriana Lima Antalya'ya geliyor
 ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show'un baş mankeni Adriana Lima, podyumda 50 mankenle yürüyecek.
Dosso Dossi Fashion Show organizasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'da 8-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show'un yıldızı, ünlü top model Adriana Lima olacak.

The Land of Legends Theme Park ortaklığında gerçekleştirilecek şovda, Adriana Lima, 9 Haziran'da podyuma baş manken olarak çıkacak ve defilede dört kıyafet sergileyecek. Lima, The Land of Legends Theme Park'ta özel hazırlanacak podyumda 50 mankenle yer alacak. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, yaptıkları teklifi hemen kabul eden Adriana Lima'nın Türkiye'ye yeniden gelecek olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Bu yıl en büyük şova hazırlandıklarını vurgulayan Eraslan, açıklamasında, "Gerek podyumda yürüyecek isimlerle gerekse defilemizi gerçekleştireceğimiz Türkiye'nin en büyük yaşam ve eğlence parkı The Land Of Legends Theme Park ile uzun süre konuşulacak görkemli bir şova imza atacağız. Bu yıl, baş mankenimiz Adriana Lima'nın yanı sıra başka sürpriz isimleri de Antalya'da ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı
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