“8. Bodrum Türk Filmleri Haftası” nın ödül töreni gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi, Kos (İstanköy) Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) veCinemarine Sinemaları’nın katkıları ileBodrum Sinema ve Kültür Derneği veSinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY)tarafından düzenlenen8.Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda ödüller 15 Eylül Cumartesi akşamı Bodrum Trafo’da gerçekleşen görkemli bir ödül töreni ile takdim edildi.

Sunuculuğunu Hakan Bilgin’in üstlendiği geceye Magazin Gazetecileri Derneği (MGD),Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY), SİSAY Emek Ödülü alan oyunculardan Altan Erkekli, Sumru Yavrucuk ve Bahar Öztan, Yönetmen Müfit Can Saçıntı, Yönetmen Çağan Irmak, Yönetmen Serdar Akar, Yönetmen Murat Şeker, “Çiçero”, “Bizi Hatırla” ve “Çakallarla Dans” filminin oyuncuları, yapımcı Şükrü Avşar ile Mustafa Uslu ve Yeşilçam’ın önemli isimlerinden Necip Sarıcı ile KOS Belediye Bşk. Yrd. Elias Sfakis ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

SİSAY Derneği Başkanı Cenk Sezgin’in açılış konuşmasını yaptığı gecede Bodrum Türk Filmleri Haftası’na katılan çok sayıda yapımcı, yönetmen, oyuncu, sinema salonu yatırımcıları, sahipleri ve sponsor kurumlar plaket alırken, SİSAY Başarı Ödülü Zerrin Tekindor ile Timuçin Esen’e, SİSAY Basın Ödülü Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya’ya, SİSAY Medya Ödülü CNNTürk Afiş programı adına Nefise Karatay’a, SİSAY Genç Başarı Ödülü Enes Batur’a, SİSAY Emek Ödülleri Erkan Can, Sumru Yavrucuk, Altan Erkekli ile Bahar Öztan’a takdim edildi. SİSAY Onur Ödülü Ayşen Gruda’ya verilirken, SİSAY Yaşam Boyu Onur Ödülü ise Fatma Girik’e verildi. Rahatsızlıkları nedeniyle Fatma Girik ile Ayşen Gruda geceye katılamadılar.

Filminin adını unuttu!

SİSAY Emek Ödülü’nü yönetmen Çağan Irmak’ın elinden alan Altan Erkekli, senaristliğini ve yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı ve kendisinin de başrolünü üstlendiği “Bizi Hatırla” filminin isimini unutunca salonda kahkaha dolu anlar yaşandı. Daha sonra Çağan Irmak ile paylaştıkları anılardan bahseden Erkekli, aldığı ödülden duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

Müslüm baba’nın ilk sazı hediye edildi!

Ödül gecesinin sürprizi ise “Müslüm” filminde Müslüm Gürses’in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci’ye hediye edilen Müslüm Gürses’in ilk sahip olduğu saz oldu. Muhterem Nur’un Şahin Kendirci’ye hediyesi olan sazı filmin yapımcısı Mustafa Uslu’dan alan genç oyuncu; “Saza gözü gibi bakacağım ve bu hediye ile çok mutlu oldum” dedi. Duygulu anların yaşandığı ödül törenin hemen ardından “Müslüm” filminin, “8. Bodrum Türk Filmleri Haftası” na özel büyülü Bodrum manzarasında belgeseli gösterildi.



Her geçen yıl daha da gelişen, Türk filmlerini sadece Bodrum’la değil, Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası’yla da buluşturan ve sinemaseverleri Bodrum’un büyülü Ege atmosferinde ağırlayan “Bodrum Türk Filmleri Haftası” 8 yıl içerisinde daha da gelişerek, sinema sektörünün heyecanla beklediği özel bir buluşmaya dönüştü. Film gösterimleri ise 16-22 Eylül tarihleri arasında Bodrum ve Kos (İstanköy) Adası’nda gerçekleşiyor.