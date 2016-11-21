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11'inci Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali

21 Kasım 2016 Pazartesi 01:15
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Festival kapsamında "Ne Seninle Ne Sensiz" adlı oyun tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu

11'inci Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali
BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali" kapsamında "Ne Seninle Ne Sensiz" adlı oyun sahnelendi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde izleyicilerin beğenisine sunulan oyunun yönetmenliğini Savaş Özdural yaptı.

Zeynep Gülmez, Yosi Mizrahi, Buket Dereoğlu ve Fatih Gülnar gibi sanatçıların sahne aldığı komedi oyununda, evliliğin önemi ve devam ettirilmesi için çiftlerin birbirine karşı anlayışlı olması gerektiği anlatıldı.

Oyunun gösteriminin ardından konuşan oyuncu Yosi Mizrahi, 2010 ve 2011 yıllarındaki tiyatro festivaline katıldığını ve eski salonda oynadıklarını anlattı. Yeni ve güzel salonda oynamanın çok heyecan verici olduğunu ifade eden Mizrahi, festivalin 11'inci yılında en büyük alkışı tiyatroseverlerin hak ettiğini söyledi.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay, konuşmaların ardından oyunculara plaket verdi. 


Anadolu Haber Ajansı
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