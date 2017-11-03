KONUT ALIRKEN DE SATARKEN DE DİKKAT…

Her gün televizyon ekranlarından gazete sayfalarına, şehirlerin sokaklarına kadar asılan birbirinden güzel outdoor reklam panolarında yeni çağdaş yaşanabilir mekanlar diye yapılan evler lanse ediliyor. Bu cazip tekliflere kapılan ev hayalindeki aileler daha sonra büyük sıkıntılarla karşılaşıyor. Genelde topraktan satış diye yapılan cazip fiyatlar sonrası kat mülkiyeti ve iskanda sorunlar çıkıyor. Bu sorunları aşabilmek için büyük bedeller ödeyen ev sahipleri bir süre sonra adeta bir mafya gibi hareket eden konut yönetimi ile mücadelede yalnız kalıyor. Bazı sitelerde apartman aidatı ya da site aidatı o konutun kira gelirlerinin üstüne çıkıyor. Bir site ya da rezidanstan ev satın alan kişi yüksek aidat yüzünden adeta kendi evinde kiracı konumuna düşüyor. Bu sorunların giderek artması üzerine bazı büyük ölçekli sitelerde metrekare fiyatı baz alınarak ev sahiplerinin ve kiracıların mağduriyeti gideriliyor. (İnşaat aşamasından oturuma kadar ve sonrası ARTAŞ İnşaat yaptığı Avrupa Konutları site aidatına bir standart getirerek ev sahiplerini ve sitede oturan kiracıların mağduriyetini önleyen öncü firmalardan biri.) Avrupa Konutları yönetiminin uygulamasının herkese örnek olmasını diliyorum...



Son zamanlarda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve bir çok büyük şehir statüsünde olan illerde özellikle kar amaçlı yönetimi elinde tutan yapımcı - üstlenici firmaların yanında; şehrin göbeğine hatta ulaşım damarlarının üzerine birer hançer gibi saplanan gökdelenlerde yaşayanlar veya yaşamaya çalışanların uğradığı kayıplar birer birer adliye saraylarında raflara sığmaz oluyor.



Çeşitli sebeplerden dolayı evini satmak isteyenler de ev alırken olduğu gibi ev satarken de çok çok dikkatli olmak zorunda. Geliştirilen bir çok yöntemle evini satanlar acayip bir şekilde dolandırılabiliyor ya da maddi kayba uğruyor. Uzmanlar ev alırken de satarken de dikkat edilmesi gereken hususlarda vatandaşları sık sık uyarıyor. Ev alırken satıcılar genelde metrekareleri abartarak bir fiyat üzerinde ısrar ediyor. Oysa evi satarken belediyelerde konutun bürüt metrekaresinde büyük farklılık ortaya çıkıyor. Mesele 100 metrekare diye bilinen bir meskenin imardan geçerken daha düşük metrekare olarak tescil edildiği gibi… Ya da özellikle dubleks binalarda ruhsat ve iskanda sorun olduğu satış aşamasında satıcının kayba uğramasına sebep olabiliyor.



NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ev satarken çeşitli yollar deneyebilirsiniz. Öncelikle evin sokaktan görünen yüzeyini bir “satılık” ilanı ile başlayan süreçte zaman uzadıkça alternatif pazarlama ve satış yöntemleri de devreye giriyor. İnternet ve gazete ilanlarından emlakçılarla anlaşmaya kadar varan pek çok yöntem ile evinizi pazarlayabilir ve satış için bazı yöntemler uygulayabilirsiniz. Satış süreci aslında çaba gerektiren ve titizlikle yönetilmesi gereken bir süreç. Evinizi satmak için belirli bir zaman ve çaba harcamanız gerektiğini göz önüne almalısınız. İşte ev satarken karşılaşılabilecek problemler;



EV NASIL PAZARLANMALI?

Evinizi satışa çıkarırken yanlış veya eksik bir şekilde pazarlıyorsanız evin satışı hem çok daha uzun süre alır hem de süreç sizi uğraştırabilir. İnternet üzerinden satışa çıkaracağınız evinizin çevresel faktörlerini, konumunu, özelliklerini, artıları ile eksilerini bir arada sunabileceğiniz açıklayıcı bir ilan ve iyi çekilmiş fotoğraflar evinizin satışını hızlandırabilir ya da doğru müşterilerle sizi buluşturabilir. Ev satışı için uzman emlakçılarla işbirliği içerisinde olanların ise evin özellikleri hakkında emlakçıları doğru bilgilendirmeleri önemli. Evin özellikleri hakkında dürüst olmak varsa kusurlarını da söylemek sanıldığından daha doğru bir pazarlama stratejisi olabilir.



TAPU İŞLEMLERİ KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK

Ev satış işlemi; biraz tecrübe ve bilgi gerektiren bir konu. Her sene yeniden düzenlenen kanunlar ve yaptırımlar ile ev satarken satıcı pek çok yükümlülük altına giriyor. Ev satışında yapılacak yanlış bir hamle hem evin satışını geciktirebilir hem de size ekstra maliyetlere sebep olabilir. Bu nedenle ev satarken uzman bir gayrimenkul yetkilisinden veya avukattan yardım alarak evinizin satışı için gerekli prosedürleri detaylı ve titiz bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Tapu harç işlemleri, ödenmemiş gelir vergileri veya yanlış rayiç bedeli gibi konularda dikkatli olunmalı ve yanlış adımlar atılmamalı.



EVİN FİYATINI DOĞRU BELİRLEMEK

Ev satarken müşteriye göre fiyat vermek veya emlakçılara komisyona göre ayrı fiyat vermek karışıklığa ve hatalara neden olabilir. Evinizi değişen mevsimlere göre fiyatlandırmak da doğru değil. Fiyatınızı tek tutarsanız iki ay önce evinizle ilgilenen müşteri sizi tekrar aradığında evi satma ihtimaliniz de oldukça yüksek olur. Ev fiyatını sabit tutmanız emlakçıların da farklı fiyat vermesini ve kafa karıştıran hamleler yapmasını önler, böylece evin satışı hızlanır.



EV ALMAK KOLAY, EV SATMAK ZOR…

Ev alırken ilk müracaat ettiğiniz firmalarda profesyonel emlak danışmaları size her türlü cazip öneriyi sunuyor. Ev alırken iş biraz kolay. Çünkü karşınızda bir deneyimli ekip var. Peki ya satarken?

İşte o zaman yalnızsınız ve bir emlak danışmanlığından destek almak zorundasınız. Ev satmak göründüğünden çok daha zor bir iştir. Ev satarken kimi zaman aylarca sürecek çok sıkıntılı ve stresli bu süreci yaşamamak için bazı internet siteleri bölgelere göre metrekare fiyatları açıklıyor. Evin fiyatını belirlemek için uzman sitelerin hazırladığı tablolar bulunuyor. Bu iş için birçok uzman kurumdan destek ve fiyat teklifi alınabiliyor. Birçok emlak danışman firması teklif hazırlamak için ücret istemiyor.



