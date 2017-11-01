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Toyota Plaza Sonkar’da 9 bin TL’ye varan indirim

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:49
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İstanbul Yenibosna’da hizmet veren Toyota Plaza Sonkar’ın ekim ayı kampanyasında artan kurlara rağmen belirli versiyonlarında bir önceki ayın fiyatlarını sabit tutarken, 2017 Model Yılı Corolla 1.6 benzinli, Hilux ve Yaris modellerinde fiyat indirimine gitti. 2017 model yılı 1.6 benzinli Corolla, anahtar teslimde 9 bin TL’ye varan indirimle kampanyaya dahil olurken, 2017 model yılı Yaris’te ise Eylül ayına göre 2 bin TL’ye varan fiyat indirimleri gerçekleşti.

Toyota Plaza Sonkar'da 9 bin TL'ye varan indirim
  Corolla’lar 65 bin 950 TL’den, Yaris’ler ise 54 bin 950 TL’den başlayan fiyatlar ile Toyota Plaza Sonkar’da satışa sunuluyor. Ekim kampanyasında; Türkiye’de üretilen 2017 model yılı C-HR modelinde de 6 bin TL’ye varan indirim bulunuyor. Bunun yanında ayrıca Hilux 4x2 Adventure MT ve AT, 4x4 Adventure MT modelleri de 5 bin TL’lik indirimle Toyota Plaza Sonkar’da alıcılarını bekliyor. Toyota C-HR’da indirime ek olarak yüzde 0,99 faiz oranı ile 24 ay için 35 bin TL’lik krediden yararlanmak da mümkün olurken, ÖTV teşviği avantajı sunan Auris Hybrid ve Auris TS Hybrid’e 24 ay için yüzde 0,90 faiz oranıyla 30 bin TL’lik kredi olanağı da sağlanacak. Corolla 50. Yıl modelinde de 24 ay 20 bin TL’lik kredi kullanımında yüzde 0,99 faiz oranından ekim ayında da Toyota Plaza Sonkar’da yararlanılabilecek.

TOYOTA FİNANS’TAN KİŞİYE ÖZEL ÖDEME ÇÖZÜMLERİ
Toyota Finans’ın kişiye özel ödeme çözümleri sayesinde Toyota otomobil sahibi olmak artık çok daha kolaylaşıyor. Yüzde 1,29’dan başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota Plaza Sonkar’ın ekim kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2018 yılının nisan ayında başlayabiliyorlar. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plaza Sonkar’da ‘takas’ imkanı da bulunuyor.
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