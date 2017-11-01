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OTOSTORE, 10 AYDA BİN ADET ARAÇ SATTI

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:15
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2017 yılının Ocak ayında kurulan Otostore, 10 ay gibi kısa bir sürede ciddi bir büyüme sağladı. Yaklaşık bin adetlik araç satışı rakamına ulaşan Otostore, 2018’de de büyümeye devam etmeyi hedefliyor.

OTOSTORE, 10 AYDA BİN ADET ARAÇ SATTI
 Otostore Genel Müdürü Ertuğrul Durmaz, Otostore olarak 2017 yılının Ocak ayında faaliyete geçtiklerini söyleyerek, 10 ayda ciddi bir büyüme sergilediklerini kaydetti. Temel stratejilerinin müşterileriyle güvene dayalı bir ilişki kurmak ve mümkün olan en iyi otomobili alma-satma deneyimini yaşatmak olduğunu belirten Durmaz, “Bu başarının arkasında iyi bir ekip çalışması yatıyor. 10 aylık süreci değerlendirdiğimizde yaklaşık bin adetlik araç satışı, ne kadar doğru işler yaptığımızın göstergesi. Sadece 2. el otomobil satışı ile kalmayıp, her kesime ulaşabilmek adına kısa süre içerisinde bünyemize Ssangyong ve DFSK markalarını katarak bölgemize ve Otostore’a olan yatırımımız devam ediyor” dedi.


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