Maratem’den zor lekeler için özel yıkama ürünü

Eczacıbaşı Profesyonel bünyesinde yer alan endüstriyel temizlik ürünlerinin öncü markası Maratem, işletmelere sunduğu zor lekeler için Özel Yıkama Ürünü ile ön plana çıkıyor. Tekstilde görülen normal yıkama programlarıyla sonuç alınamayan yağ bazlı lekelerde oldukça etkili olan Zor Lekeler için Özel Yıkama Ürünü, yüksek performansıyla inatçı lekelerle savaşıyor.



KULLANIM KOLAYLIĞI SAĞLIYOR

Beyaz ve renkli çamaşırlarda yer alan zor lekeler için kullanılan özel yıkama ürünü ana yıkama deterjanlarıyla birlikte de kullanılabiliyor. 5 kilogramlık ambalajlarıyla tüketicilerle buluşan ürün, özellikle yaz aylarında Akdeniz Bölgesi otellerinde görülen güneş yağ bazlı lekelerde oldukça etkili.

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