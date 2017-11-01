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Maratem’den zor lekeler için özel yıkama ürünü

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:18
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Maratem’in işletmelere sunduğu yeni zor lekeler için Özel Yıkama Ürünü, tekstilde görülen yağ gibi inatçı lekelerin çıkartılmasına yardımcı oluyor. Özellikle güneş yağı lekeleri üzerinde etkili olan Maratem Zor Lekeler için Özel Yıkama Ürünü, hem beyaz hem de renkli çamaşırlarda kullanım uygunluğu sunuyor.

Maratem'den zor lekeler için özel yıkama ürünü
 Eczacıbaşı Profesyonel bünyesinde yer alan endüstriyel temizlik ürünlerinin öncü markası Maratem, işletmelere sunduğu zor lekeler için Özel Yıkama Ürünü ile ön plana çıkıyor. Tekstilde görülen normal yıkama programlarıyla sonuç alınamayan yağ bazlı lekelerde oldukça etkili olan Zor Lekeler için Özel Yıkama Ürünü, yüksek performansıyla inatçı lekelerle savaşıyor.

KULLANIM KOLAYLIĞI SAĞLIYOR
Beyaz ve renkli çamaşırlarda yer alan zor lekeler için kullanılan özel yıkama ürünü ana yıkama deterjanlarıyla birlikte de kullanılabiliyor. 5 kilogramlık ambalajlarıyla tüketicilerle buluşan ürün, özellikle yaz aylarında Akdeniz Bölgesi otellerinde görülen güneş yağ bazlı lekelerde oldukça etkili.
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