Kişisel verilerin değerini temel alan yeni bir para birimi:data

GEÇİCİ DÜKKANA YOĞUN İLGİ
Kaspersky Lab, Londra’da iki günlüğüne açtığı geçici dükkanda verinin nasıl para birimi yerine geçebileceğini gösterdi. Tanınmış sokak sanatçısı Ben Eine tarafından yaratılan özel baskıların ve sanat eserlerinin satıldığı dükkan, birçok kişinin ilgisini çekti. Alışverişin, ürünlere bir göz gezdirmek, en beğendiklerinizi seçmek ve ödeme yapmak için kasaya gitmekten oluşan kısmı beklendiği gibi geçse de; sıra ödemeye geldiğinde kendilerinden istenen, cüzdanlarında taşıdıkları bir şey değildi. Ödeme için vermeleri gereken, Kaspersky Lab tarafından yaratılmış olan ve bir müşterinin akıllı telefonunda bulundurduğu kişisel fotoğrafl arı, videoları veya metinlerinden oluşan, Data Dollar (Veri Doları) adındaki yeni para birimiydi.
David Emm, “Her gün paylaştığımız büyük miktardaki veriyi unutmak kolay. Verilerimiz isteğimiz dışında elimizden alındığında hissettiğimiz kaybetme duygusu, birisi telefonunuzu eline alıp hangi verileri alacağına karar vermeye çalışırken çok daha gerçek bir hale geliyor. Bu etkiyi Data Dollar Store’da gözlemlemek ilginç oldu. Küresel bir araştırmaya göre, dünya çapındaki insanların yüzde 29’u bir siber saldırı kurbanı olmuş olsa da, yüzde 39’u cihazlarını saldırılara karşı korumasız bırakıyor. Cebimizdeki para kadar, verilerimize de değer vermemiz gerekiyor. Eğer bir değeri varsa, bir şey satın alırken veya takas için kullanılabilir. Ancak söz konusu değerli veriler kaybedildiğinde, çalındığında veya kötüye kullanıldığında zarara uğramış gibi hissetmek istemiyorsak, çözüm korunuyor” diye konuşuyor.
Basın Bülteni
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