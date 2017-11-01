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Kişisel verilerin değerini temel alan yeni bir para birimi:data

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:08
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Siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab’ın geçici olarak açtığı ve geçerli tek para biriminin Data Dollar (Veri Doları) olarak tanımlanan kişisel veriler olduğu dükkanda, geleceğin alış-verişlerinde kişisel verilerin sahip olabileceği maddi değere dikkat çekiliyor.

Kişisel verilerin değerini temel alan yeni bir para birimi:data
 Kişisel verilerin miktarı katlanarak artmaya devam ederken, tüketiciler hiç farkında olmasalar da, dünya üzerinde nerede bulunduklarına veya döviz kurlarına göre değeri değişmeyen çok değerli bir para birimine sahip olabilirler. Kaspersky Lab’a göre, insanların sahip oldukları verilerin gerçek değeri konusunda farkındalığa sahip olmaması, verilerini neden korumaları gerektiğini anlamalarını da zorlaştırıyor. Şirket, Data Dollar adını verdikleri para biriminin söz konusu farkındalığı artırmasını ve dolayısıyla herkesin çevrimiçi deneyimini daha güvenli hale getirmesini umuyor. Kaspersky Lab Baş Güvenlik Araştırmacısı David Emm, “Data Dollar’ı esasen verinin değeri konusunda farkındalığı artırmak için bir araç olarak görüyoruz” diyor ve ekliyor: “Yani bir web sitesi ücretsiz bir şekilde hizmet sunuyor, fakat bunun karşılığında kullanıcılarının verileri üzerinden para kazanıyorsa, Data Dollar sembolünü kullanarak burada aslında bir tür alış-veriş gerçekleştiğini belirtmeliler.”

GEÇİCİ DÜKKANA YOĞUN İLGİ
Kaspersky Lab, Londra’da iki günlüğüne açtığı geçici dükkanda verinin nasıl para birimi yerine geçebileceğini gösterdi. Tanınmış sokak sanatçısı Ben Eine tarafından yaratılan özel baskıların ve sanat eserlerinin satıldığı dükkan, birçok kişinin ilgisini çekti. Alışverişin, ürünlere bir göz gezdirmek, en beğendiklerinizi seçmek ve ödeme yapmak için kasaya gitmekten oluşan kısmı beklendiği gibi geçse de; sıra ödemeye geldiğinde kendilerinden istenen, cüzdanlarında taşıdıkları bir şey değildi. Ödeme için vermeleri gereken, Kaspersky Lab tarafından yaratılmış olan ve bir müşterinin akıllı telefonunda bulundurduğu kişisel fotoğrafl arı, videoları veya metinlerinden oluşan, Data Dollar (Veri Doları) adındaki yeni para birimiydi.

David Emm, “Her gün paylaştığımız büyük miktardaki veriyi unutmak kolay. Verilerimiz isteğimiz dışında elimizden alındığında hissettiğimiz kaybetme duygusu, birisi telefonunuzu eline alıp hangi verileri alacağına karar vermeye çalışırken çok daha gerçek bir hale geliyor. Bu etkiyi Data Dollar Store’da gözlemlemek ilginç oldu. Küresel bir araştırmaya göre, dünya çapındaki insanların yüzde 29’u bir siber saldırı kurbanı olmuş olsa da, yüzde 39’u cihazlarını saldırılara karşı korumasız bırakıyor. Cebimizdeki para kadar, verilerimize de değer vermemiz gerekiyor. Eğer bir değeri varsa, bir şey satın alırken veya takas için kullanılabilir. Ancak söz konusu değerli veriler kaybedildiğinde, çalındığında veya kötüye kullanıldığında zarara uğramış gibi hissetmek istemiyorsak, çözüm korunuyor” diye konuşuyor.
Basın Bülteni
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