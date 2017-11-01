İş kadını Zeynep Turudi türk lokumunu kültürel değerlerle birlikte sunuyor

Zeynep Turudi’nin yöneticisi olduğu ‘Truede’ firmasının, İngilizlerin damak zevkine göre ürettiği farklı lokum çeşitleri, Ebru sanatı, Osmanlı Sultanları, İznik çinisi gibi Türkiye’nin farklı kültürel değerlerini anlatan hikayeleriyle ve özel tasarlanmış kutularda büyük marketler zincirlerinin raflarında yer alıyor. İngilizce ‘Doğru’ ve ‘Lokum’ kelimelerinden türetilmiş olan “Truede’’ markalı ürünleri “You’ll Be Dellighted” (Memnun Kalacaksınız) sloganı ile tüketiciye sunuluyor.



Turudi’nin, tamamen İngiliz tüketiciye göre sağlıklı, katkısız, doğal ürünlerden oluşan lokum ve diğer gıda ürünleri, kalitesi ile de iddialı olduğu için benzerlerinden daha yüksek fiyata alıcı buluyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan çalışma arkadaşlarıyla yeni ürün ve yeni projelere kafa yoran Turudi’nin ünü İngiltere sınırlarını aştığı için, ‘Truede’ markalı ‘sağlıklı ürünler’ diğer Avrupalı tüketicilerin evlerinde de kendine yer buluyor.



BARACK OBAMA’NIN DAVETLİSİ 33 GİRİŞİMCİ ARASINDA

İşindeki başarısını uluslararası ilişkilerde de sürdüren Zeynep Turudi, 2011 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın, dünya genelinde 33 ülkeden davet ettiği girişimciler arasında İngiltere’yi temsilen Beyaz Saray’da konuğu olan tek Türk iş kadını. Üç hafta süren “International Visitor Leadership Programı” nda da İngiltere’yi temsil eden tek kişi. Turudi, aynı zamanda Londra merkezli girişimcilerin kuruluşu Avrupalı Türk Markalar Birliği’nin başkan yardımcısı. Zeynep Turudi, dünya genelinde ‘100 Ülkeden 100 Yenilikçi Kadın CEO’nun biraraya geldiği “International Visitor Leadership Programı”nda da İngiltere’yi temsil eden yine tek kadın CEO.



Üniversitede bilgisayar mühendisliği okuduğu halde gıda sektörüne girmesini “İngiltere piyasasında doğal ve gerçek Türk lokumu eksikliği” olarak açıklayan Zeynep Turudi, gıda pazarına girerken etnik market yerine bütün İngiltere pazarını hedeflediğini belirtiyor. Teknoloji yerine gıda sektörünü tercih etmesinde bir diğer etkenin ise Türkiye’ye kazandırmak olduğunun altını çizen Turudi, “Ülkemden uzakta büyümenin ve yaşamanın getirdiği özlem, Türkiye sevgim nedeniyle ticari hayata atılırken yapacağım işten Türkiye’nin de kazanması gerektiğini kafama koymuştum.



Doğal Türk lokumu eksikliği bu fikrimi pekiştirdi ve Türkiye’deki firmalarla masaya oturarak tam ne istediğimi anlattım, uygun firmaları bulunca da üretime ve ticarete başladım” diye konuşuyor. Zeynep Turudi, Türkiye’de yüksek kapasiteli birçok firmanın lokum ürettiğini ancak bunların büyük paketlerde ve doğallıktan uzak olması sebebiyle Truede ürünlerinin içeriğinden, kullanılan maddelere ve kutularına kadar herşeyini İngiliz tüketiciye göre tasarladıklarını vurguluyor.

Basın Bülteni